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Владельцев недвижимости за границей выпускают из России. Теперь дело за Евросоюзом

Владельцам заграничной недвижимости разрешили выезжать из России

Правительство РФ издало распоряжение об изменении жестких запретов на выезд из страны из-за коронавируса. Теперь отменяется правило об однократном выезде, а владение недвижимостью становится причиной для проезда через российские пункты пропуска.

Постановление правительства РФ № 1291-р датировано 18 мая. Оно вносит коррективы в действовавшее более года распоряжение № 763-р от 27 марта, которое фактически вводило карантин для граждан России. Его дух гласил: без особой надобности никого не выпускать из страны.

Уже при принятии прошлогоднего распоряжения № 763 в запрет был внесен довольно длинный список исключений, который делал железный карантинный занавес не столь жестким. Пограничники выпускали к родственникам, имеющих виды на жительство за границей, на учебу, на лечение, на работу и по целому ряду других поводов. Правда, по ряду разрешений были ограничения: к примеру, по работе и по учебе из страны можно было выехать только один раз. Если такие трудящиеся и учащиеся возвращались домой на побывку или на каникулы, во второй раз их уже не выпускали.

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Теперь же требование однократного выезда снимается. Одновременно появляется новый пункт, который не фигурировал ни в одной из 17 вносившихся до сих пор корректировок. «Положение пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:…. 23) граждан Российской Федерации выезжающих из Российской Федерации, при условии предъявления документов подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства, в которое осуществляется выезд».

В действующих правилах финского пограничного ведомства существует оговорка, позволяющая владельцам недвижимости въезжать в страну по неотложным обстоятельствам. В их числе, к примеру, было «принятие неотложных мер по поддержанию и/или обслуживанию принадлежащей ему недвижимости, если непринятие таких мер или неприбытие лица может с учетом обстоятельств причинить существенный вред недвижимости».

О чем именно шла речь, финские пограничники формально не уточняли, и оговаривались, что каждый такой случай будет рассматриваться офицером на границе отдельно. Заранее получить разрешение на проезд или какие-то гарантии пропуска, объяснив свою ситуацию, было невозможно. Однако подавляющее большинство петербуржцев, которые отправлялись на границу, чтобы выяснить, подходит ли их конкретный случай под это определение, так и не смогли этого сделать: их не выпустили из страны российские пограничники.

Сегодня же стало известно о встречном шаге со стороны Евросоюза, правда, пока довольно теоретическом. Европейский совет 20 мая обновил рекомендованные правила для въезда иностранцев в Евросоюз в условиях пандемии коронавируса. Новая версия документа предполагает разрешение на въезд в ЕС туристам, которые как минимум за две недели до поездки полностью вакцинировались от Covid-19. Однако теперь каждая из стран Евросоюза должна самостоятельно принять решение о таком разрешении и определить, какие прививки будут считаться подходящими для въезда к ним. Отметим, «Спутник V» пока европейским регулятором не одобрен.

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Комментарии (6)

муматор
ну ща все поцреоты платные ломанутся на виллы.
f0ntan
Ситуация в гражданстве. Те, кто получили ВНЖ западных стран, должны проживать в той стране не менее полугода. До короновируса они проблем с выполнением этого условия не имели
Агроном аэродрома
Рудольфыч облегчённо выдохнул?
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