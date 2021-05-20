Постановление правительства РФ № 1291-р датировано 18 мая. Оно вносит коррективы в действовавшее более года распоряжение № 763-р от 27 марта, которое фактически вводило карантин для граждан России. Его дух гласил: без особой надобности никого не выпускать из страны.

Уже при принятии прошлогоднего распоряжения № 763 в запрет был внесен довольно длинный список исключений, который делал железный карантинный занавес не столь жестким. Пограничники выпускали к родственникам, имеющих виды на жительство за границей, на учебу, на лечение, на работу и по целому ряду других поводов. Правда, по ряду разрешений были ограничения: к примеру, по работе и по учебе из страны можно было выехать только один раз. Если такие трудящиеся и учащиеся возвращались домой на побывку или на каникулы, во второй раз их уже не выпускали.



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Теперь же требование однократного выезда снимается. Одновременно появляется новый пункт, который не фигурировал ни в одной из 17 вносившихся до сих пор корректировок. «Положение пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:…. 23) граждан Российской Федерации выезжающих из Российской Федерации, при условии предъявления документов подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства, в которое осуществляется выезд».

В действующих правилах финского пограничного ведомства существует оговорка, позволяющая владельцам недвижимости въезжать в страну по неотложным обстоятельствам. В их числе, к примеру, было «принятие неотложных мер по поддержанию и/или обслуживанию принадлежащей ему недвижимости, если непринятие таких мер или неприбытие лица может с учетом обстоятельств причинить существенный вред недвижимости».

О чем именно шла речь, финские пограничники формально не уточняли, и оговаривались, что каждый такой случай будет рассматриваться офицером на границе отдельно. Заранее получить разрешение на проезд или какие-то гарантии пропуска, объяснив свою ситуацию, было невозможно. Однако подавляющее большинство петербуржцев, которые отправлялись на границу, чтобы выяснить, подходит ли их конкретный случай под это определение, так и не смогли этого сделать: их не выпустили из страны российские пограничники.

