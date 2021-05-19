ЕС разрешит въезд вакцинированным гражданам третьих стран. Привитым «Спутником V» россиянам придётся подождать

Постоянные представители государств, входящих в Евросоюз, договорились о новых правилах въезда в ЕС из третьих стран.



«Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение [в ЕС] вакцинами», — цитирует 19 мая «Интерфакс» официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, который выступил на брифинге в Брюсселе.



Более того, список стран с благополучной эпидемиологической обстановкой будет расширен, добавил он. Еврокомиссия, однако, подготовила «механизм срочного торможения», который в случае ухудшения ситуации поможет быстро вернуться к ограничениям.