ЕС разрешит въезд вакцинированным гражданам третьих стран. Привитым «Спутником V» россиянам придётся подождать

Постоянные представители государств, входящих в Евросоюз, договорились о новых правилах въезда в ЕС из третьих стран.
«Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение [в ЕС] вакцинами», — цитирует 19 мая «Интерфакс» официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, который выступил на брифинге в Брюсселе.
Более того, список стран с благополучной эпидемиологической обстановкой будет расширен, добавил он. Еврокомиссия, однако, подготовила «механизм срочного торможения», который в случае ухудшения ситуации поможет быстро вернуться к ограничениям.
Теперь новая рекомендация должна быть одобрена Советом ЕС. «Четкого графика нет», — отметил Виганд.
Представитель ЕС напомнил, что при решении открыть границы для той или ной страны государство — член Евросоюза руководствуется также и собственными критериями.
Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) российский «Спутник V» до сих пор не одобрило. Заявка производителя препарата находится на рассмотрении с марта 2021 года.