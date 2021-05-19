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ЕС разрешит въезд вакцинированным гражданам третьих стран. Привитым «Спутником V» россиянам придётся подождать

ЕС смягчит правила въезда из третьих стран для привившихся от COVID

Постоянные представители государств, входящих в Евросоюз, договорились о новых правилах въезда в ЕС из третьих стран.

«Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение [в ЕС] вакцинами», — цитирует 19 мая «Интерфакс» официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, который выступил на брифинге в Брюсселе.

Более того, список стран с благополучной эпидемиологической обстановкой будет расширен, добавил он. Еврокомиссия, однако, подготовила «механизм срочного торможения», который в случае ухудшения ситуации поможет быстро вернуться к ограничениям.

Теперь новая рекомендация должна быть одобрена Советом ЕС. «Четкого графика нет», — отметил Виганд.

Представитель ЕС напомнил, что при решении открыть границы для той или ной страны государство — член Евросоюза руководствуется также и собственными критериями.

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) российский «Спутник V» до сих пор не одобрило. Заявка производителя препарата находится на рассмотрении с марта 2021 года.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что все 27 государств — членов ЕС «безоговорочно примут всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств». Надзорное ведомство ведет переговоры и с производителем «Спутника V».

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Комментарии (4)

Дырка Вашего Нуля
Политика, политика, политика, ноль медицины. Я не топлю за "спутник" и более того - не буду им прививаться. Но от решения ЕС воняет политикой, и не пахнет медициной.
Don_5e4d096a67e1e
Что этим сказал ЕС? Что африканцам можно заселять Европу, а остальные народы нелюди. ЕС стал проповедником дискриминации. А ведь третьи страны являются рассадниками различных болезней.
kagemusha
Я ждал эту новость.
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