Дачная амнистия по-фински не сработала. Российских владельцев недвижимости в Суоми развернули на границе даже после обещаний финских властей

Российских обладателей финских дач разворачивают обратно прямо на границе, хотя Суоми для них въезд разрешила. «Выезд в связи с наличием недвижимости в Финляндии не предусмотрен», — чеканно отвечает ФСБ. Как оказалось, подход к тому, кого пускать, а кого нет, у России и Финляндии заметно отличается.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

Дача — удача?

Власти Суоми в конце сентября обрадовали российских владельцев финской недвижимости, пообещав пустить их в опустевшие во время мировой самоизоляции коттеджи и квартиры, в случае серьезной надобности. Финский генконсул в Петербурге Анна Ламмила подтвердила «Фонтанке» нововведение: «Мы старались повлиять на решение наших властей по поводу возможности въезда для владельцев недвижимости. Конечно, мы хотим, чтобы [попасть на свою дачу, например] могла вся семья, но пока это разрешено только для одного владельца». Финская сторона при этом оставляла за собой право требовать «необходимую и обоснованную причину» для такой поездки.



Заманчивой перспективе наконец-то увидеть свой коттедж в Саво поддалась и читательница «Фонтанки» Вероника (имя изменено). «У меня в этом году прорвало в сауне трубу. Слава богу, соседи увидели, что течет вода и перекрыли её, выключили электричество <...> Мне нужно, конечно, было поехать, чтобы не оставлять коттедж в таком виде на зиму», — сообщила петербурженка причину решения отправиться в соседнюю страну.

Вероника была «в полной уверенности», что её выпустят, так как пограничные правила обычно устанавливаются зеркально. По её словам, она основательно подготовилась — сдала тест на коронавирус, собрала документы, распечатала фотографии случившегося в коттедже ЧП. За 72 часа в Суоми она хотела уладить вопрос с банком и строительной компанией, однако планам не суждено было сбыться.

«Я подъехала к границе. <...> А с российской стороны выехать и решить проблемы [с недвижимостью] нельзя», — посетовала читательница, добавив, что она «сильно расстроилась».

Женщина также отметила, что к нашим «милым девушкам-пограничницам» у нее нет претензий. На российской границе Веронику утешили тем, что в тот день она была уже третьей, кого не выпустили из страны.



Особенности национальной границы

В пресс-службе пограничного Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили, что пункта об иностранной недвижимости нет в распоряжении правительства РФ 763-р о временных коронавирусных ограничениях на передвижения через границу. «Выезд граждан РФ через автомобильные, речные, железнодорожные, пешеходные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ в связи с наличием недвижимости в Финляндии распоряжением не предусмотрен», — уточнили в ведомстве.

Также с российской стороны не заметили «резко возросшего числа желающих выехать в Финляндию». За прошедший месяц границу в пределах Ленинградской области пересекли 33 тысячи граждан России и 1400 финнов. Чаще всего это водители грузового транспорта, для которых перемещения не лимитированы, сообщили в ведомстве.

Погранохрана Финляндии, в свою очередь, предположила, что теоретически Веронику они пропустили бы через границу, если бы она до них добралась. «Владельцу недвижимости нужно указать причину своего визита. Такой причиной может быть необходимое техническое обслуживание <...>, которое не допускают задержки, и когда отсутствие человека может нанести значительный ущерб собственности», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе финской Погранохраны, добавив, что «каждый случай рассматривается индивидуально».



При этом пограничники указали, что, например, владельцам квартир было бы не так просто доказать необходимость своей поездки. «Многие россияне владеют акциями жилищного кооператива в Финляндии (форма собственности на жилье — в Суоми покупая квартиру человек покупает акции кооператива — Прим.Ред.). Недвижимость в таком случае может контролироваться или проверяться, например, активными членами правления жилищной ассоциации, управляющим или обслуживающей компанией, а владелец не должен въезжать для этого в страну», — отрезали в погранохране.

Финская сторона, что очевидно, также не зафиксировала увеличения машин после послаблений для купивших недвижимость в Суоми россиян. Трафик остается на весенних значениях — 1000–1500 человек в день.

Это не первый раз, когда россиян разворачивают на границе из-за разности подходов России и Финляндии к тому, кого во время пандемии пропускать, а кого нет. В марте застрявшие в РФ владельцы российского и финского паспорта столкнулись с тем, что для них опустился «железный занавес», хотя финны и хотели принять своих граждан. Чуть позже премьер-министр России Михаил Мишустин внес поправки к постановлению о временном въезде в РФ, что позволило обладателям двойного гражданства вернуться в Суоми.



С 30 марта выезд граждан Российской Федерации с территории страны через наземные пограничные переходы был ограничен на неопределённый срок постановлением 763-р для защиты здоровья населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В нем проговариваются и некоторые исключения, включая дипломатов, персонал военных баз, работников атомной отрасли, экипажи судов, водителей грузовиков, транзитных пассажиров, а также россиян отправляющихся на похороны родственников. Позже россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны также разрешили выехать из РФ, как и желающим отправиться на работу, лечение и учебу. В августе наша страна начала восстанавливать авиасообщение, однако связь с европейскими странами не регулярная. Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»