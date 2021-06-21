ЕС восстановил свободное передвижение. Финляндия пустит к родственникам российских владельцев дач

Жители Евросоюза смогут с 21 июня перемещаться по ЕС и шенгенской зоне без тестов и карантина. Об этом сообщает Yle.



Условием для поездки остается полный курс вакцинации за две недели до поездки или справка о перенесенном коронавирусе за последние полгода.



Для российских туристов в Финляндии ограничения были продлены, однако послабление сделано для владельцев дач в Суоми и тех, у кого есть родственники в соседней стране.



Глава Евросовета Шарль Мишель еще в мае объявил о готовящемся плане по восстановлению свободного передвижения внутри ЕС. В середине июня СМИ узнали о договоренностях по ослаблению ограничений на поездки для вакцинированных от COVID-19.

