FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
10
Печать

ЕС восстановил свободное передвижение. Финляндия пустит к родственникам российских владельцев дач

Страны ЕС и Шенгенской зоны вернулись к свободному перемещению граждан

Жители Евросоюза смогут с 21 июня перемещаться по ЕС и шенгенской зоне без тестов и карантина. Об этом сообщает Yle.

Условием для поездки остается полный курс вакцинации за две недели до поездки или справка о перенесенном коронавирусе за последние полгода.

Для российских туристов в Финляндии ограничения были продлены, однако послабление сделано для владельцев дач в Суоми и тех, у кого есть родственники в соседней стране.

Глава Евросовета Шарль Мишель еще в мае объявил о готовящемся плане по восстановлению свободного передвижения внутри ЕС. В середине июня СМИ узнали о договоренностях по ослаблению ограничений на поездки для вакцинированных от COVID-19.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

266104000
"Финляндия пустит к родственникам российских владельцев дач" - к чьим родственникам пустит Финляндия? К финским? А если родственников нет, то не пустит?
AGP
Это что ж получается, прилетев в Грецию или на Кипр, можно махнуть в ту же, например, Германию?
dedmoroz_5e4d8827384c2
от одного слова ЕС уже просто тошнит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний