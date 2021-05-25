ЕС восстановит свободное перемещение внутри союза уже летом

Глава Евросовета и руководитель Еврокомиссии анонсировали восстановление свободы передвижения внутри ЕС.

«Сегодня лидеры 27 стран ЕС примут общий подход по восстановлению путешествий к середине июня», — написал Шарль Мишель в своем Twitter перед саммитом. По его словам, задачей еврочиновников должно стать упрощение путешествий внутри ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции заметила, что если темпы вакцинации останутся на прежнем уроне, то европейские страны могут «безопасно открыться». «Мы достигли прогресса в восстановлении свободы перемещения. <...> Граждане смогут использовать признанные всеми странами сертификаты», — отметила Урсула фон дер Ляйен.