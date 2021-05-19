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AFP: Евросоюз откроет границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов

Страны Евросоюза согласовали открытие границ для прошедших вакцинацию от COVID-19

Планы Европейской комиссии открыть ЕС к июню будут реализованы. «Евросоюз согласился открыть границы для полностью вакцинированных туристов», — сообщает 19 мая агентство France Presse.

Власти ЕС подчеркивают, что при ухудшении ситуации могут отменить послабления. Также некоторые страны смогут сохранить требование делать тест на COVID-19 до и после прибытия.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Также не ясно, коснется ли послабление привитых российскими вакцинами.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что все 27 государств — членов ЕС «безоговорочно примут всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств». Надзорное ведомство ведет переговоры и с производителем «Спутника V».

В начале мая The Guardian рассказал о планах Европейской комиссии открыть ЕС к июню для граждан стран с низким уровнем заражения коронавирусом и для полностью вакцинированных.

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Комментарии (10)

SU LUX INN
уверен, что Европейцы достаточно цивилизованные, и так называемую "вакцину" из репы Никогда не признают! хочешь ездить в Приличные страны - колись Вакциной, а не фуфлом, еще и забесплатно!
260569221
Аха…
А та та.. а та та..
А спутник никто из эвропы не признаёт..
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