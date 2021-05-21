Финляндия ответила на российскую «дачную амнистию»: Россиян — владельцев недвижимости пустим, но не всех

«Въезд в Финляндию из России на основании права собственности возможен, но только в определенных случаях», — заявил 21 мая главный инспектор финского пограничного управления Макс Янзон.



По его словам, у владельца недвижимости во время пандемии должна быть «убедительная личная причина» для поездки в Суоми. Например, таким основанием считаются проведение необходимого ремонта или обслуживания собственности, без которых зданию может быть нанесен «значительный ущерб».

Помимо подтверждающих документов на собственность, россиянам придется получить визу. Продолжительность пребывания в Суоми не должна превышать 90 дней в любой 180-дневный период. «Решение о въезде принимается пограничным контролем. Во время пограничного досмотра лицо должно представить убедительные личные причины для въезда», — отметил Янзон.