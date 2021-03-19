«Честно сказать, скучаем». Петербуржцы вспомнили поездки в Финляндию и рассказали, чего им не хватает больше всего

Фото: Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Тишина, чистота, красота» «Ездили с мужем в Савонлинну с 7 по 9 марта 2020 года. Бронировали в очередной раз апартаменты на берегу озера. Тишина, чистота, красота. Солнце и лёгкий морозец — идеально! На обратном пути немного подпортил настроение евро, подскочив до 92 ₽. Были в Финляндии миллион раз и всегда поражались той разнице, которая ощущалась сразу после пересечения границы. И небо ярче, и снег белее, чистейшие обочины: ни луж, ни слякоти. В дом приходишь с улицы — обувь в порядке. Очень любим останавливаться в коттеджах. Последние годы это был район Миккели. Озёрный рай. Ловили рыбу, собирали грибы. Финны берут, в основном, лисички, мы — все остальное. Честно сказать, скучаем». (Виктория Иванова)

Фото: Виктория Иванова Фото: Виктория Иванова Поделиться Поделиться







«Год назад в конце января ездили с дочкой в Хельсинки. Просто погулять не спеша, без обычной шопинговой суматохи. В один из дней прошлись с гидом по знакомому незнакомому Хельсинки. Увидели и узнали его с доселе неведомой стороны. Поразила библиотека! Никогда раньше там не были. А также рассказ гида о престижности работы библиотекаря. Конкурс до 40 человек на место!» (Алла Герасимова)

Фото: Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Ездила с внуком в январе 2020, чтобы откатать его визу (в связи с пандемией оказалось, что могли и не ездить). Ездили в Савонлинну. Я там была впервые, осмотрела крепость. Очень красиво! В отеле был бассейн-спа, сауны, тренажерный зал. С собой, как всегда, купили свежей рыбки. А еще был «культурный» шок. На дверях в хамам висела надпись на нескольких языках, что в купальниках вход запрещен. Разделась, захожу, а там обнаженные мужчины и я одна среди них. Что делать? Погрелась и гордо удалилась. Пошла на ресепшн выяснить, ошиблась ли я или так в Финляндии принято. Оказалось, все правильно. Теперь буду знать, и в хамам там больше ни ногой. Хорошо внук туда не зашел». (Елена Аверьянова)



«За три года объездили с семьёй большую часть Финляндии. Даже в Лапландию успели сгонять по старому курсу. За несколько дней до закрытия границы посетили Савонлинну. Потрясающе! Жду не дождусь возможности поехать снова!» (Ольга Абалмасова)

Фото: Ольга Абалмасова Фото: Ольга Абалмасова Поделиться Поделиться







«Мы семьей на каждые зимние каникулы ездили в Вуокатти на лыжах покататься и в аквапарке после гор отдохнуть. В январе 2020 последний раз и были». (Наталья Бутыло) «В Юллас, Лапландия, на НГ 2020 на лыжах, погода была отвратительная — тепло и туман. К слову сказать, в новых реалиях поездка на НГ в Архыз обошлась ровно в 2 раза дороже, зато с погодой повезло». (Иван Клепиков)

Фото: Иван Клепиков Поделиться Поделиться







«Ездил на Рождество в Рованиеми в деревню Йоулупукки». (Виталий Жуков)

«23 февраля, хоккей Йокерит — СКА, потом план был поехать на плей-офф, но ковид и закрытие границы селали эту поездку крайней». (Юрий Запрудский)

«Скучаю по чистоте и множеству веломаршрутов. При первой возможности рвану». (Александр Сергеевич)

«В Тампере на концерт Раммов в августе 2019. На этом схлопнулись и путешествия и концерты. Помимо того, что очень удобно было визы откатывать, было ещё много плюшек: европейский парфюм, которого нет в РФ, качественная одежда, вкусно покушать, погулять по приличным лесопаркам на свежем воздухе. А если ещё повезло прокатиться в Финку на пароме, то это был прямо отдых, как в отпуске. Всего за два дня. Очень жаль, что теперь нет такой возможности». (Галина Кузнецова)

«Печально всё — год без продуктов. Прощай еда! Масло, сыр, рыбка только снятся» Как бы некоторые ни вспоминали туристические поездки, для многих животрепещущей темой остаётся шопинг и финские продукты. Стоит ли ехать в заграничный супермаркет и зачем. Наибольшее количество лайков и ответов набрал комментарий, автор которого сравнил качество еды у нас и в соседней стране:

«Там хоть еду можно было купить, в отличие от российских едоподобных продуктов класса В с ароматом еды, имитирующих еду». (Сергей Соколов)

«И без Финляндии грустно, но без Эстонии ещё печальнее». (Андрей Кузнецов)

«Правда Ваша! Живу в 40 минутах езды от Нарвы! Каждый месяц ездили туда за продуктами! У нас за 8 лет санкций (продуктовое эмбарго введено в августе 2014 года. — Прим. Ред.) так и не научились делать нормальные сыры и колбасу. Про вещи молчу». (Олеся Высоцкая) «1 марта 2020 [ездила] по магазинам приграничным, прям врезался в память диалог с кассиром в Лапландии: «Что это вас так много сегодня?» Я отвечаю: «Ходят слухи закроют все скоро». Её ответ убил прям: «Пусть закрывают, мы хоть отдохнём, надеюсь, эта мадам уже заотдыхалась»». (Анна Пожидаева)

Поделиться Поделиться







Соблюдение ПДД

«В Финляндии можно было часами наблюдать, как «автобыдло» под страхом штрафов и запрета въезда учится соблюдать ПДД». (Сергей Соколов) «Пришло знакомому письмо по почте на адрес по прописке. Ну он им ответным письмом отправил: «я по-фински не понимаю». Хотя, конечно, арабскую цифру 100 и значок евро он распознал в тексте. Ну через месяц приходит ещё одно письмо. Тот же штраф 100 евро, русский перевод этого всего «письма счастья», какая-то нотариальная подпись, типа «всё правильно перевели», счёт за услуги нотариуса, счёт за услуги переводчика, и какие-то копейки за пересыл». (В.С.)

«Ещё вспомнилось. Однажды в одну из первых поездок, ещё когда навигаторов на русском не было, заблудились. Встали на обочине, на аварийках. Так вот, каждый(!) проезжающий останавливался и спрашивал: чем помочь. Мы ещё тогда подумали: какие люди отзывчивые! Даже стыдно стало, что причиняем неудобство из-за своей тупости. А потом узнали, что у них тюрьма за оставление в опасности. Не от сердца они нам помощь предлагали». (В.С.)



Поделиться Поделиться







Интересная работа

«А я потеряла работу, так как сопровождала шоп-туры. Это была интересная работа». (Марина Богданова-Немышева) Ощущение гармонии «А вот по чистейшему воздуху, нетронутой природе и чистым и ухоженным улочкам маленьких финских городков скучаем ужасно». (Тамара Котлицкая)

«Ехать хочется, даже не столько за нормальной едой, сколько просто по городам погулять, опять ощутить эту гармонию и удобство всего вокруг». (Артём Меркушов)

«Последний раз [ездил в Финляндию] в феврале. До этого очень регулярно на 2–4 дня. В основном за общей эстетикой окружения, за чистой природой, расслабленной атмосферой (даже водить там после бешеной «Скандинавии» — отдельное удовольствие). Именно этим Финляндия для меня ценна — чистая природа, продуманная инфраструктура, всё сделано людьми и для людей». (Аарон Утюгов)

«Февраль 2020, Котка. Мне очень не хватает Финляндии, как места сменить обстановку». (Марина Куделина)

«На севере Финки очень красиво, олени выходили на дорогу. Летали много через Хельсинки по Европе. Скучаем. Как только, так сразу». (Елена Гин)

«Парикалла, небольшой городок. Чистый домик на берегу озера, баня, правда в феврале 2020 не было снега. Но воздух и тишина райские. И в Финляндии всегда было душевное спокойствие и гармония с природой». (Александр Фрадкин).



Поделиться Поделиться







Друзья и родственники

«И дача в Финляндии, и квартира, и дети, и родители, не понимаю вообще, чего в России делаю». (Илья Аверин)

«Друзья живут в Финке, а я встретиться не могу». (Виктор Иваныч) Впрочем, есть и те, кто совсем не видит причин скучать по Финляндии, так что их мысли о загранице обращены к Греции, Испании, Италии или Бали.

По чему в Финляндии вы скучаете больше всего? По интересным местам, культуре По активному спорту По отдыху на природе / на даче По шопингу / еде По друзьям / родственникам Я больше скучаю по другой стране Не скучаю по загранице совсем