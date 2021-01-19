Генконсульство Финляндии: Открытие авиасообщения не означает снятие ограничений для туристов

«Аэрофлот» объявил о восстановлении полетов в Финляндию вслед за Finnair. Однако отправиться в Суоми смогут далеко не все.

«Аэрофлот с 28 января возобновляет регулярные полёты в Хельсинки (Финляндия)», — сообщается 19 января на сайте российского авиаперевозчика.

Полеты будут организованы только из Москвы в финскую столицу и обратно. Рейсы запустят дважды в неделю, по четвергам и субботам.

На прошлой неделе финская компания Finnair также подтвердила «Фонтанке» планы по возобновлению авиасообщения с 28 января. Предполагается, что в Петербург она будет летать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.