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Генконсульство Финляндии: Открытие авиасообщения не означает снятие ограничений для туристов

«Аэрофлот» объявил о восстановлении полетов в Финляндию вслед за Finnair. Однако отправиться в Суоми смогут далеко не все.

«Аэрофлот с 28 января возобновляет регулярные полёты в Хельсинки (Финляндия)», — сообщается 19 января на сайте российского авиаперевозчика.

Полеты будут организованы только из Москвы в финскую столицу и обратно. Рейсы запустят дважды в неделю, по четвергам и субботам.

На прошлой неделе финская компания Finnair также подтвердила «Фонтанке» планы по возобновлению авиасообщения с 28 января. Предполагается, что в Петербург она будет летать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

При этом в генеральном консульстве Финляндии напомнили, что коронавирусные ограничения на въезд остаются в силе. «Несмотря на анонсированное начало авиасообщения по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург — Хельсинки, ограничения на въезд в Финляндию сохраняются», — сообщили 19 января в дипмиссии.

Финляндия разрешает въезд из России определенным категориям граждан, например, обладателям ВНЖ, студентам финских вузов, сотрудникам компаний в Суоми, сезонным работникам, людям с близкими родственниками в соседней стране. Накануне в Петербурге изменились правила подачи документов на финский ВНЖ.

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