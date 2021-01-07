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Финляндия продлила запрет на въезд до 9 февраля. Россия — в «красной зоне»

МВД Финляндии продлило запрет на въезд для граждан большинства стран, не входящих в Евросоюз. Это касается и России, где уровень заражения в разы больше, чем в Суоми.

«Эпидемия коронавируса по-прежнему заметно увеличивается во всем мире, и число инфекций в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано до тех пор, пока не будут доступны готовящиеся компенсационные меры», — говорится в заявлении внутриполитического ведомства в четверг, 7 января.

Разрешения на въезд в ограниченном режиме по-прежнему действуют для ряда стран Евросоюза и других, к примеру Ватикана, Китая, Австралии, Руанды, Сингапура и Китая.

Запрет на поездки между Россией и Финляндией (кроме очень узкого круга причин) был введен в середине марта и с тех пор периодически продляется. Предыдущей возможной датой снятия ограничений было 12 января.

Главным критерием разрешения на въезд иностранцев власти Финляндии называют уровень заражения не более 25 случаев на 100 тысяч человек в сумме за последние две недели. В России этот показатель пока составляет около 250, при том что в Финляндии — около 60.

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Комментарии (6)

260569221
Ну и пускай.... сами своей икрой и фери давятся
Nik020
Автор русский язык забыл.
264959861
Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

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