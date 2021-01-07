Финляндия продлила запрет на въезд до 9 февраля. Россия — в «красной зоне»

«Эпидемия коронавируса по-прежнему заметно увеличивается во всем мире, и число инфекций в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано до тех пор, пока не будут доступны готовящиеся компенсационные меры», — говорится в заявлении внутриполитического ведомства в четверг, 7 января.

МВД Финляндии продлило запрет на въезд для граждан большинства стран, не входящих в Евросоюз. Это касается и России, где уровень заражения в разы больше, чем в Суоми.

Разрешения на въезд в ограниченном режиме по-прежнему действуют для ряда стран Евросоюза и других, к примеру Ватикана, Китая, Австралии, Руанды, Сингапура и Китая.



Запрет на поездки между Россией и Финляндией (кроме очень узкого круга причин) был введен в середине марта и с тех пор периодически продляется. Предыдущей возможной датой снятия ограничений было 12 января.



Главным критерием разрешения на въезд иностранцев власти Финляндии называют уровень заражения не более 25 случаев на 100 тысяч человек в сумме за последние две недели. В России этот показатель пока составляет около 250, при том что в Финляндии — около 60.

