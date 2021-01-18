Заявления на визы и ВНЖ в Финляндии теперь подаются через визовый центр. Туристы в «некоторые категории граждан» по-прежнему не попадают

Финляндия меняет правила подачи документов на ВНЖ в республике. Визы из-за пандемии выдают избирательно.
«Подача заявлений на оформление разрешения на пребывание (ВНЖ) в Финляндии с 01.02.2021 переносится из Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в Визовый центр Финляндии», — сообщают 18 января финские дипломаты.
В финском генконсульстве напомнили, что заявления на визы сейчас принимаются лишь у «некоторых категорий граждан». В Суоми ранее продлили ограничения на въезд в страну из-за пандемии до 9 февраля.
Категории лиц, которые могут попасть из России в Финляндию, очень ограниченны. В конце прошлого года, например, начался приём заявлений на визу для сезонных работников.
До этого документы на ВНЖ обрабатывала сама финская дипмиссия. На вид на жительство заявления принимаются от всех граждан.