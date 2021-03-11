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Власти Финляндии продлили ограничения на въезд до 17 апреля

Власти Финляндии сохраняют существующие меры безопасности, связанные с передвижением через границы из-за COVID-19.

«11 марта правительство приняло решение о том, что ограничения на въезд будут продлены до 17 апреля 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер для компенсации ограничений пока нет. Таким образом, для предотвращения распространения вариантов коронавируса как внутренний пограничный контроль (внутри Шенгенской зоны. — Прим. Ред.), так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены», — сообщили в МВД республики.

Изменения в дополнение к тем, что были приняты 18 февраля, будут незначительными, они вступят в силу 19 марта. Из всех других стран Шенгенского соглашения «зелёный свет» дали только жителям Исландии, из третьих стран — Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Новой Зеландии и Руанды.

Граница между Россией и Финляндией закрыта для большинства граждан с 19 марта. Пункты пропуска не обслуживают пассажиров по ночам.

В Суоми локдаун продлится до 28 марта.

Несмотря на открытие авиасообщения между Финляндией и Россией, въезд по-прежнему ограничен. Подать документы в визовый центр сейчас могут члены семей граждан Финляндии, владельцы недвижимости, сезонные работники и путешествующие «по неотложным семейным делам». Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью «Фонтанке» заявил, что вопрос об открытии границ с РФ будет решаться летом.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Ничего ,подождем будущего футбольного сборища - а там сборная Финляндии как все поют впервые в истории вышла в финальную часть турнира , минимум два матча сборная Финляндии играет в Питере , официальные заявки финнов на каждый матч 28500 челов , по ковидной градации финнов Россия это чумной барак - вообщем жду дальнейшего развития событий с очень большим интересом .
Павел Михайлов
Вот молодцы, что сказать. Зимний сезон в Лапландии пр....и, Южный регион , который ориентировался на миллион наших туристов, лапу сосёт.Кафе, гостинницы и супермаркеты пустые уже год, а молодёжь уезжает в Хельсинки толпами, т.к. нет работы и перспективы. А толку от всех этих мер НОЛЬ. Профанация деятельности и заботы о населении. Бегловщица какая-то.
SU LUX INN
власти снова, как в Союзе закрывают выезд из страны, чтобы Простой народ не сбежал! очередной возврат к Прошлому!
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