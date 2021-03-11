Власти Финляндии продлили ограничения на въезд до 17 апреля

«11 марта правительство приняло решение о том, что ограничения на въезд будут продлены до 17 апреля 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер для компенсации ограничений пока нет. Таким образом, для предотвращения распространения вариантов коронавируса как внутренний пограничный контроль (внутри Шенгенской зоны. — Прим. Ред.) , так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены», — сообщили в МВД республики.

Изменения в дополнение к тем, что были приняты 18 февраля, будут незначительными, они вступят в силу 19 марта. Из всех других стран Шенгенского соглашения «зелёный свет» дали только жителям Исландии, из третьих стран — Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Новой Зеландии и Руанды.

Граница между Россией и Финляндией закрыта для большинства граждан с 19 марта. Пункты пропуска не обслуживают пассажиров по ночам.

В Суоми локдаун продлится до 28 марта.