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ЕС смягчает ограничения на летние поездки

Европейский Союз ослабит ограничения на поездки для вакцинированных от COVID-19.

«27 стран Евросоюза официально одобрили предложение Европейской комиссии о том, что люди, прошедшие полную вакцинацию в течение 14 дней, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую», — сообщает 11 июня Reuters.

Прошедшие вакцинацию европейцы теперь не должны делать тесты и сидеть на карантине, когда они путешествуют по Союзу.

О плане по восстановлению свободного передвижения внутри ЕС еще в мае объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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