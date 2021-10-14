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«Аллегро» скоро поедет. Финляндия открывает железнодорожный КПП «Вайниккала» на границе с Россией

Финляндия с 18 октября откроет железнодорожный КПП «Вайниккала» на границе с Россией

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Правительство Финляндии приняло решение открыть для работы железнодорожный КПП «Вайниккала» на границе с Россией.

«Для пассажирского движения будет открыт пункт пропуска «Вайниккала». Правительство приняло решение, и оно вступит в силу 18 октября», — сообщили 14 октября в МВД Финляндии.

До этого Финские железные дороги говорили, что не могут запустить «Аллегро» именно из-за закрытого КПП. План запуска скоростного поезда уже был подготовлен. Пограничная служба Суоми тогда указывала, что открытие «Вайниккалы» может оказать существенную нагрузку на систему здравоохранения региона.

Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться.

Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

Финляндия продлила ограничения для российских туристов до 7 ноября. Категории граждан РФ, кого финны пускают на свою территорию постоянно расширяется. Так, летом границу разрешили пресекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее двух лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

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Комментарии (10)

nalchik11
15:04 открывают КПП для Аллегро. 15:14 российских граждан пускать в Финляндию не будут
Логика
alexpv
Запуск поезда и возможность на нем поехать не одно и тоже)
Самолёты тоже и в Европу и в другие страны летают, но не для каждого смертного)
SERGEY111
Что то слабо верится в реализацию - слишком оптимистично . Покатается недельку , подпрыгнет у финнов заболеваемость и привет - и снова к сожалению Аллегро на запасной путь .
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