«Аллегро» скоро поедет. Финляндия открывает железнодорожный КПП «Вайниккала» на границе с Россией

До этого Финские железные дороги говорили, что не могут запустить «Аллегро» именно из-за закрытого КПП . План запуска скоростного поезда уже был подготовлен. Пограничная служба Суоми тогда указывала , что открытие «Вайниккалы» может оказать существенную нагрузку на систему здравоохранения региона.

«Для пассажирского движения будет открыт пункт пропуска «Вайниккала». Правительство приняло решение, и оно вступит в силу 18 октября», — сообщили 14 октября в МВД Финляндии.

Правительство Финляндии приняло решение открыть для работы железнодорожный КПП «Вайниккала» на границе с Россией.

Ранее планировалось запустить высокоскоростной поезд к чемпионату Европы по футболу. «Аллегро» даже заметили на Финляндском вокзале. Однако планам не дано было сбыться.



Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

