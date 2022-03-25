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Два поезда — в Финляндию, один — обратно. РЖД рассказали, как «Аллегро» уедет из Петербурга

РЖД официально подтвердили, что уже со следующей недели поезда «Аллегро» перестанут курсировать между Петербургом и Хельсинки. Последние рейсы будут в воскресенье 27 марта.

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Как сообщается в официальном телеграм-канале РЖД, VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомили своих российских коллег «о невозможности продолжать курсирование поездов «Аллегро» в связи с введенными в отношении компании санкциями».

27 марта отправятся 2 рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки (783 и 785) и один из Хельсинки в Санкт-Петербург (784). «Возврат билетов будет проходить в установленном порядке», — говорится в сообщении.

О том, что «Аллегро» перестанет ходить через границу, ранее сообщили финские журналисты. При этом 28 февраля железнодорожная компания VR информировала, что «Аллегро» будет курсировать между Петербургом и Хельсинки, несмотря на санкции.

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Комментарии (9)

Dpa
Рейсовые автобусы вроде ещё курсируют
265869937
Наконец то будет время освоить арктический гектар.
Anatoli
« …Не обидим ,кому говорят.Отдавай- ка землицу « финляндскую», отдавай-ка родимую в зад. Отдавай-ка родимую в зад!»
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