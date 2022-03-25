Два поезда — в Финляндию, один — обратно. РЖД рассказали, как «Аллегро» уедет из Петербурга

Как сообщается в официальном телеграм-канале РЖД, VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомили своих российских коллег «о невозможности продолжать курсирование поездов «Аллегро» в связи с введенными в отношении компании санкциями».



27 марта отправятся 2 рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки (783 и 785) и один из Хельсинки в Санкт-Петербург (784). «Возврат билетов будет проходить в установленном порядке», — говорится в сообщении.



О том, что «Аллегро» перестанет ходить через границу, ранее сообщили финские журналисты. При этом 28 февраля железнодорожная компания VR информировала, что «Аллегро» будет курсировать между Петербургом и Хельсинки, несмотря на санкции.

