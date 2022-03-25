Helsingin Sanomat: «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки перестанет ходить

Поезд Allegro, курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки, перестанет ходить с субботы, 26 марта, сообщает 25 марта финское издание Helsingin Sanomat.



По данным издания, в четверг министр по вопросам европейского развития и государственного владения Тютти Туппурайнен направил в железнодорожную компанию VR письмо, в котором говорится, что дальнейшая эксплуатация поезда более «неуместна» и «нецелесообразна».

Поезда Allegro принадлежат компании «Карельские поезда» — совместному предприятию VR и РЖД. Генеральный директор «Карельских поездов» Виктория Хурри накануне заявляла, что движение «Аллегро» сохраняется по просьбе руководства государства. РЖД находится в списке санкций США против России, отмечается в публикации HS.

