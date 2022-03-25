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Helsingin Sanomat: «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки перестанет ходить

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Поезд Allegro, курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки, перестанет ходить с субботы, 26 марта, сообщает 25 марта финское издание Helsingin Sanomat.

По данным издания, в четверг министр по вопросам европейского развития и государственного владения Тютти Туппурайнен направил в железнодорожную компанию VR письмо, в котором говорится, что дальнейшая эксплуатация поезда более «неуместна» и «нецелесообразна».

Поезда Allegro принадлежат компании «Карельские поезда» — совместному предприятию VR и РЖД. Генеральный директор «Карельских поездов» Виктория Хурри накануне заявляла, что движение «Аллегро» сохраняется по просьбе руководства государства. РЖД находится в списке санкций США против России, отмечается в публикации HS.

28 февраля финская железнодорожная компания VR информировала, что «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции. Спрос на поездки растет, и число рейсов даже решили увеличить. По данным СЗТУ, в период с конца февраля по конец марта на поездах «Аллегро» ежедневно пересекают границу в среднем от 500 до 900 пассажиров.

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Комментарии (86)

266157350
Пора задуматься о денацификации наших бывших финских колоний и возвращения их в родную гавань !!!
Thunder
Прикрыли и эту лазейку. Кто не успел свалить из скрепдержавы - велком через Турцию по дорогущим билетам
Coulthard
Удивляться нечему, я две недели назад удивился, что мало того, что поезда ходят, так их ещё и больше планируют запустить.
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