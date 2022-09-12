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    Biocad окончательно отказался от строительства завода в финском Турку из-за «неблагоприятных условий для развития бизнеса»

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    Российский фармацевтический гигант Biocad окончательно свернул проект по созданию завода в финском городе Турку. Об этом «Фонтанке» рассказали в компании 12 сентября.

    «В условиях непростой геополитической обстановки, а также учитывая неблагоприятные условия для развития бизнеса на территории Финляндии, было принято решение закрыть проект строительства завода, распределив ресурсы на удовлетворение потребностей российских пациентов», — прокомментировали в пресс-службе. На данный момент приоритетной для компании является задача обеспечить российскую систему здравоохранения необходимыми препаратами, уточнили в Biocad.

    Российская компания подписала соглашение с фармкластером Turku Science Park, Университетом Турку и Академией Або в 2017 году. Фармгигант планировал в течение семи лет вложить в создание производства более 25 млн евро.

    В 2019 году Biocad получил разрешение начать строительные работы, однако проект увяз в регуляторных вопросах. К началу 2021 года компания не приступила даже к разработке дизайн-проекта.

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