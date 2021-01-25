Финский завод «Биокада» увяз в регуляторных вопросах. За три года строительство так и не началось

Строительство завода химических и биологических препаратов петербургской фармацевтической компании Biocad в финском городе Турку погрязло в регуляторных вопросах. Проект планировали реализовать в течение семи лет, к 2025 году, однако пока не приступили даже к разработке дизайн-проекта.

Финская «дочка» Biocad уже 2,5 года арендует за 10 тыс. евро в фармацевтическом кластере Turku Science Park пустующий производственный объект. На это обратил внимание финский журнал Suomen Kuvalehti. По данным издания, в 2019 году компания получила разрешение начать строительные работы, но так ничего и не построила. При этом оборот финской Biocad в том же году составил около полумиллиона евро. Материнская компания выплачивает предприятию компенсацию за проектные работы завода, пояснил Хейкки Нисканен, которого журналисты называют ответственным за запуск производства.

Хейкки Нисканен, должность которого обозначена им как международный директор по качеству «Биокад», подтвердил «Фонтанке», что за три года продвинуться действительно удалось не очень далеко. По его словам, особенности финского законодательства делают процесс согласования открытия фармацевтического производства крайне сложным. Пока что компании не удалось получить даже лицензию на строительство — для этого сперва надо предоставить контролирующим органам дизайн-проект будущего завода, которого пока также нет. А без лицензии на строительство невозможно получить и лицензии на медицинскую часть проекта — так что пока никакого оборудования. Хейкки Нисканен затруднился дать какой-то прогноз по срокам получения лицензий, но заверил, что «Биокад» все ещё заинтересован в строительстве этого завода. Председатель совета директоров и генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов 25 января подтвердил «Фонтанке», что сложности возникают из-за регуляторных вопросов. «Финский регулятор не готов выдавать сертификат второго типа», — сообщил он.