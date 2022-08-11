Финский министр предложил свернуть проект строительства железной дороги к российским границам

Министр внешней торговли Финляндии предлагает прекратить разработку проекта строительства дороги по территории страны, которая в будущем могла быть продолжена до Петербурга и Москвы.

Слова министра Вилле Скиннари приводит РИА Новости со ссылкой на финское издание, заблокированное в России. Проект называется Itärata, Восточная ж/д. Дорога должна соединить Хельсинки и Коуволу, откуда примерно столько же до Выборга. Скиннари считает, что проект перестал быть перспективным, так как задумывался в том числе ради еще одного ж/д пути через российскую границу. Министр считает, что на фоне присутствия российской армии на территории Украины, реализован он быть не может. По мнению Скиннари, лучше пустить деньги на развитие сообщения в других регионах страны.