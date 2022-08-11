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    Финский министр предложил свернуть проект строительства железной дороги к российским границам

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    20 комментариев

    Министр внешней торговли Финляндии предлагает прекратить разработку проекта строительства дороги по территории страны, которая в будущем могла быть продолжена до Петербурга и Москвы.

    Слова министра Вилле Скиннари приводит РИА Новости со ссылкой на финское издание, заблокированное в России. Проект называется Itärata, Восточная ж/д. Дорога должна соединить Хельсинки и Коуволу, откуда примерно столько же до Выборга. Скиннари считает, что проект перестал быть перспективным, так как задумывался в том числе ради еще одного ж/д пути через российскую границу. Министр считает, что на фоне присутствия российской армии на территории Украины, реализован он быть не может. По мнению Скиннари, лучше пустить деньги на развитие сообщения в других регионах страны.

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    Комментарии 20

    alexpv11 Авг 2022 в 22:19
    Что то я не помню, чтобы финны плохо жили до начала нулевых, пока русские не "стали везти им деньги")))
    Проживут и дальше также тихо и комфортно без наших денег, не волнуйтесь за них.
    +4−1
    SERGEY11111 Авг 2022 в 22:04
    Рано или поздно но на Украине будет тишина и вот тогда эти финские министры запоют по другому - но вот Россия должна сразу их послать подальше и навсегда .
    +2−5
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 22:04
    Горе изгоям!
    +2−2
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