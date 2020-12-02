Альтернативный «дороге смерти» путь от Выборга до границы с Финляндией спроектируют на деньги соседей

Новый автомобильный подход от Выборга до пункта пропуска на границе с Финляндией «Брусничное» вместо нынешней «дороги смерти» разработают в Петербурге к 2023 году за один миллион евро. Львиную долю проектной документации оплатит ЕС.
Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории от трассы А-181 «Скандинавия» до МАПП «Брусничное» опубликовал на сайте правительства Ленобласти комитет по градостроительной политике. Речь идёт о новой дороге, которая бы соединила Выборг и финский город Лаппеенранту вместо той, что идёт вдоль Сайменского канала.
Это часть проекта Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профинансировать который согласился Евросоюз в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» (2014–2020). Заявка на получение гранта уже одобрена, заключение грант-контракта планируется до конца 2020 года, рассказали в дирекции. Это значит, что из федерального и областного бюджета потребуется 200 тыс. евро, остальные 80% предоставит европейский сосед (партнёры проекта — Транспортное агентство Финляндии и Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии).
Два года назад эта же организация за 200 тыс. евро по той же международной программе заказала у АО «Петербург-Дорсервис» и представила предпроектные расчёты для обоснования необходимости строительства нового пути до Брусничного. Сухой итог изысканий таков: протяженность нового отрезка составит 18,95 км, а на его строительство понадобится 9,4 млрд рублей. Пройдёт новый путь в границах Селезневского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области. Начало трассы — примыкание к автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией) в районе 152-го километра. Конец трассы — выезд на МАПП «Брусничное». Проектируемая автодорога имеет 2 полосы и расчетную скорость движения до 120 км/ч.
Из нового распоряжения вырисовываются другие подробности: к автодороге прибавилась зона ожидания автомобилей и велодорожка перед пунктом пропуска.
На подготовку проекта дают два года, крайний срок — 26 декабря 2022 года.
Однако проектирование не означает, что дорога действительно появится. Вопрос о строительстве альтернативного пути активно обсуждается уже на протяжении многих лет. Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное было подготовлено ещё в 1990-х годах. Тогда же был сделан предварительный выбор участка для новой трассы, но дело заглохло.