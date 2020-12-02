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Альтернативный «дороге смерти» путь от Выборга до границы с Финляндией спроектируют на деньги соседей

Новый автомобильный подход от Выборга до пункта пропуска на границе с Финляндией «Брусничное» вместо нынешней «дороги смерти» разработают в Петербурге к 2023 году за один миллион евро. Львиную долю проектной документации оплатит ЕС.

Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории от трассы А-181 «Скандинавия» до МАПП «Брусничное» опубликовал на сайте правительства Ленобласти комитет по градостроительной политике. Речь идёт о новой дороге, которая бы соединила Выборг и финский город Лаппеенранту вместо той, что идёт вдоль Сайменского канала.

Это часть проекта Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профинансировать который согласился Евросоюз в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» (2014–2020). Заявка на получение гранта уже одобрена, заключение грант-контракта планируется до конца 2020 года, рассказали в дирекции. Это значит, что из федерального и областного бюджета потребуется 200 тыс. евро, остальные 80% предоставит европейский сосед (партнёры проекта — Транспортное агентство Финляндии и Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии).

Два года назад эта же организация за 200 тыс. евро по той же международной программе заказала у АО «Петербург-Дорсервис» и представила предпроектные расчёты для обоснования необходимости строительства нового пути до Брусничного. Сухой итог изысканий таков: протяженность нового отрезка составит 18,95 км, а на его строительство понадобится 9,4 млрд рублей. Пройдёт новый путь в границах Селезневского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области. Начало трассы — примыкание к автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией) в районе 152-го километра. Конец трассы — выезд на МАПП «Брусничное». Проектируемая автодорога имеет 2 полосы и расчетную скорость движения до 120 км/ч.

Из нового распоряжения вырисовываются другие подробности: к автодороге прибавилась зона ожидания автомобилей и велодорожка перед пунктом пропуска.

На подготовку проекта дают два года, крайний срок — 26 декабря 2022 года.

Однако проектирование не означает, что дорога действительно появится. Вопрос о строительстве альтернативного пути активно обсуждается уже на протяжении многих лет. Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное было подготовлено ещё в 1990-х годах. Тогда же был сделан предварительный выбор участка для новой трассы, но дело заглохло.

Финляндия арендует у России Сайменский канал и дорогу вдоль него до 2062 года. Финны несут ответственность за содержание дороги. Она имеет статус технической и не предназначена для больших туристических потоков.

Решение проблемы безопасности на дороге вдоль Сайменского канала сдвинулось с мёртвой точки после смертельной аварии, когда в ДТП с автобусом в марте 2017 года погибли три человека. Это ДТП было далеко не единственным в своём роде: тремя годами ранее практически на том же месте в результате столкновения лесовоза и микроавтобуса ушли из жизни 10 человек.

В 2017 году Минтранс отказал правительству Ленобласти в деньгах на строительство альтернативной трассы.

Прямо перед горячим новогодним сезоном в декабре 2017-го Минтранс РФ в целях безопасности запретил движение автобусов через «Брусничное» в обе стороны до весны, позже сделав исключение для регулярных рейсов. Такие меры вызвали критику со стороны перевозчиков и пассажиров, а власти Финляндии заявили, что ограничение трафика для автобусов не решает проблемы.

В 2018-м на технологической дороге, пролегающей вдоль Сайменского канала, были установлены знаки и нанесена разметка.

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
А нет ли здесь измены какой в правительстве. Вдруг супостаты недруги захотят нас захватить и поработить. Войска по хорошей дороге наступать на нас будут.
А по сути величие похоже сдулось. От гейропейцев копеечки собираем на прокорм
Romamenn
Лучше бы пустили давно обещанную электричку до Лаппеенранты по нормальным ценам. И дороги бы сразу освободились.
OldObyvatel
А какой смысл разгоняться до 120 км\час., чтобы потом застрять на несколько часов на переходе?
На финской стороне дорога к Лаппеенранте навряд ли качественнее, но ее содержание не в пример лучше.
Очередная попытка распила бюджета.
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