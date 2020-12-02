Альтернативный «дороге смерти» путь от Выборга до границы с Финляндией спроектируют на деньги соседей

Новый автомобильный подход от Выборга до пункта пропуска на границе с Финляндией «Брусничное» вместо нынешней «дороги смерти» разработают в Петербурге к 2023 году за один миллион евро. Львиную долю проектной документации оплатит ЕС.

Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории от трассы А-181 «Скандинавия» до МАПП «Брусничное» опубликовал на сайте правительства Ленобласти комитет по градостроительной политике. Речь идёт о новой дороге, которая бы соединила Выборг и финский город Лаппеенранту вместо той, что идёт вдоль Сайменского канала.

