У России и Финляндии не пошел синтез. Крупный научный проект остановлен из-за прекращения европейского финансирования

Из-за отказа Финляндии финансировать совместный проект у «Технопарка Санкт-Петербурга» может возникнуть финансовая дыра. Для спасения нужно четверть миллиарда из городского бюджета.

Европа планировала выделить на «Российско-финский парк живых систем» 3,5 млн евро, но до разрыва отношений успела перечислить лишь часть суммы. Теперь подведомственный комитету по промышленной политике «Технопарк Санкт-Петербурга» не может расплатиться с поставщиками за оборудование, которое уже успел заказать. Залатать дыру помогли бы деньги налогоплательщиков. Но без дополнительных вливаний есть риск, что высокотехнологичные приборы все равно будут стоять без дела. Идей, как дать проекту новую жизнь, ждут от бизнеса.



Проект «Российско-финский парк живых систем» (Russian-Finnish Life Science Park) был запущен летом 2019 года в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Общий бюджет составлял 3,5 миллиона евро. Из них 2,8 млн евро — грант от ЕС, и еще 700 тысяч евро — софинансирование. Сообщалось, что центр будет создан в течение трех лет на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на территории «Ленполиграфмаша». Партнером с финской стороны выступал город Котка.

Площадка собиралась заняться научными исследованиями в области молекулярной генетики и химического синтеза для пищевой и фармацевтической промышленности. На ее базе хотели запустить совместную российско-финскую учебную программу и интернатуру для специалистов из обеих стран, а также собирались привлекать к совместной работе малые и средние предприятия. «Сотрудничество с парком сулит петербургскому бизнесу большие выгоды: во-первых, возможность создавать продукты на мощностях лаборатории с наименьшими затратами и лучшим международным опытом, а во-вторых, это выход на международные рынки», — отмечается на сайте проекта.

На начало 2022 года европейская сторона успела выделить Russian-Finnish Life Science Park 911 тысяч евро, из них 500 было передано финнам для их части проекта, у «Технопарка» осталось 411 тысяч евро, которые ушли на подготовку помещений лаборатории и закупку мебели, рассказал «Фонтанке» его директор Андрей Соколов. Сам «Технопарк» вложил из собственных средств около 25 млн рублей.



Следующего транша ожидали в 2022 году. Причем, рассчитывая на эти деньги, «Технопарк» по настоянию финской стороны объявил в конце 2021 года конкурсы на закупку оборудования для генетической лаборатории. Но после начала спецоперации на Украине программа «Россия — Юго-Восточная Финляндия» была свернута, говорится на ее финском сайте. Офис в Петербурге закрылся 1 апреля 2022 года. Вместе с этим прервалось и финансирование всех совместных проектов.



По данным СПАРК, в конце 2021 года «Технопарк Санкт-Петербурга», заключил два контракта, относящиеся к проекту Russian-Finnish Life Science Park. Один из них — на 12,1 млн рублей — на поставку мебели для лаборатории молекулярной генетики и создание лаборатории непрерывного микрореакторного синтеза. Второй — на 980,3 тыс. евро (84 млн рублей по курсу на конец 2021 года) — на поставку и установку оборудования для тех же лабораторий. Контракты должны быть исполнены до декабря 2022 года.

По словам Андрея Соколова, поставщики успели закупить оборудование и готовы выполнить обязательства, однако без финских денег у «Технопарка» нет средств, чтобы рассчитаться по контрактам. «Если контрагенты будут подавать в суд, мы можем оказаться в предбанкротном состоянии», — комментирует он.



В ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023 год комитет по промышленной политике запросил для «Технопарка» в дополнение к уже заложенным в проекте 250 млн рублей еще 245 млн рублей. Средства требуются на обеспечение деятельности «Российско-финского парка живых систем», дооснащение лаборатории химического синтеза и лаборатории молекулярной генетики, а также дооснащение технологическим оборудованием Регионального инжинирингового центра радиоэлектронной промышленности, говорится в обосновании.



По словам Андрея Соколова, на то, чтобы закрыть финансовую дыру, то есть рассчитаться с поставщиками по проекту Russian-Finnish Life Science Park и не стать банкротом, «Технопарку» нужно около 90 млн рублей. Остальная часть суммы нужна для запуска технологических цепочек. Проще говоря, чтобы закупленное оборудование работало, а не стояло без дела.

«За последние четыре года бюджет «Технопарка» секвестировали на 2,5 млрд рублей. Часть оборудования не работает, потому что нет технологического цикла из-за недофинансирования. Когда писали дополнительную потребность, то показывали, какие технологические цепочки не выстроены, и просили денег, чтобы запустить», — отметил он. По словам Андрея Соколова, без этого часть оборудования будет все равно простаивать, а вот если бы технологический цикл удалось настроить, площадка помогла бы продвинуть импортозамещение в условиях санкций.



Но, по информации «Фонтанки», пока выкладки не слишком впечатлили финансовый блок, и команду «Технопарка» попросили подумать еще. В самой организации предлагают уйти от изначальной образовательной функции Life Science Park. Вместо этого площадка, вооружившись новейшим оборудованием и создав собственный штат специалистов, могла бы оказывать услуги малым и средним предприятиям в области химии и генетики, считает Андрей Соколов.

В комитете по промышленной политике, который курирует «Технопарк», уверены, что концепцию нужно пересматривать с учетом потребностей крупного бизнеса. В качестве одного из вариантов рассматривается центр коллективного доступа к оборудованию. Пока чиновники предложили предприятиям в сфере биотехнологий сформулировать свое видение формата и ожидают от них ответа. «Смотрим на целесообразность. Исследования должны быть востребованы со стороны предприятий», — подчеркнул глава ведомства Кирилл Соловейчик.

«Фонтанка» спросила крупные фармацевтические предприятия города, нужен ли им Life Science Park и в каком виде. В Biocad сообщили, что не участвовали в проекте, и воздержались от комментариев. Директор компании «Полисан» Дмитрий Борисов сообщил, что не знает о проекте Life Science Park и не получал запроса от городских властей. Глава «Активного компонента» Александр Семенов подтвердил, что компания сейчас изучает возможности площадки. «Запрос на взаимодействие с лабораториями или опытно-промышленными участками, на которых можно отрабатывать технологии химического синтеза определенных молекул и потом переносить на производство, у нас есть. Вопрос в производственном и лабораторном оборудовании, которое там есть, и компетенции людей, которые там работают. Собираемся посмотреть и в сентябре дать фидбэк комитету по промышленной политике, насколько жизнеспособна эта история с точки зрения взаимодействия с производителями лекарственных средств, в частности с нами», — отметил он.

