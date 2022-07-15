Границу России открыли, всех выпускают: Трансляция с заставы

Следим за открытием сухопутных границ России. В ночь на 15 июля россияне устремились к пограничным переходам и столкнулись с тем, что правила не изменились. Их не выпускали без веских причин. Но потом вышло постановление правительства России. Какая сейчас ситуация — смотрите в трансляции «Фонтанки».
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Важный момент, который волнует всех, кто узнал об открытии сухопутных границ - как получить визу?
Эстония визы не выдает. Финляндия, наоборот, с 1 июля открыла выдачу виз для всех желающих. Какие документы нужны? Сколько это стоит? И чего не напишут в официальной инструкции на сайте визового центра — читайте подробнее здесь.
Стоит учитывать, что спрос на визы вырос многократно. Записаться на июль и август нереально, только если вы поймаете слот отказника. Что делать в таком случае, куда ехать и сколько это будет стоить, читайте в материале о срочном получении шенгена.
Про правило «первого въезда» и вообще про «откатывание визы» — здесь.
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Читатель Фонтанки
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Говорят, что дождь в дорогу — хорошая примета для путешествия. Всем путешественникам желаем хорошенько развеяться!
«Фонтанка.ру»
Многие ждали открытия границ с ночи, сидя в своих автомобилях или катаясь по окрестностям.
Наш корреспондент сообщает, что теперь пограничники, улыбаясь, пропускают тех, кого еще утром разворачивали. Некоторые из ждунов успели съездить выпить кофе.
!!! Россиян начали выпускать через границу России, сообщает корреспондент «Фонтанки» с погранперехода в Финляндию. Основания теперь не спрашивают.
Петербуржцы жалуются, что постановление правительства уже опубликовано, но их по-прежнему не выпускают из страны без оснований. И стоять на границе тоже не дают.
«Нет распоряжения официального, говорят. Типа смотрите больше телевизор», — рассказывают россияне, пытающиеся пересечь границу в Ивангороде.
Фиксируем еще раз. Новое постановление официально разрешает россиянам выезжать из России в страны Европы без веских оснований — справки о лечении, работы за рубежом, ВНЖ.
Всё как до пандемии. Нужна только виза.
Пока ситуация на финской границе такая: все стоят. Видимо, пограничники тоже изучают опубликованное постановление.
!!! Опубликовано постановление правительства, которое позволяет открыть сухопутную границу для всех. Это тот самый документ, который ждали и пограничники, и туристы.
Распоряжения
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Финны тоже следят за открытием границ. Глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен заявил финскому изданию Iltalehti, что на данный момент введенные Россией ограничения на выезд еще не сняты. На погранпереходах Финляндии достаточно спокойно.
По его словам, если ограничения будут сняты, объемы трафика, вероятно, возрастут. Оценить величину прироста сложно из-за многих факторов: на вопрос влияет количество действующих виз, покупательная способность россиян и возможности приобретения иностранной валюты.
Тем не менее, по оценкам пограничной службы, в июле объем трафика из России в Финляндию может удвоиться.
«Фонтанка» еще раз связалась с LuxExpress, чей автобус из Петербурга завис на границе Финляндии.
Как выяснилось, трое пассажиров всё же имели основания, но не имели все документы. Они сели в автобус и поехали без полного пакета доков, думая, что раз 15 июля, то и так пропустят. Их остановили, они попросили своих родственников дослать документы и получили их. В результате все пассажиры успешно прошли паспортный контроль.
Петербуржцы на машинах, которых не пропустили с утра из-за отсутствия оснований, не теряют надежды и продолжают ждать опубликования документа.
Наша коллега с 47news попыталась с утра пересечь границу. Их автобус развернулся обратно.
«Автобус, турфирма, четыре человека, трое просто туристы, одна женщина «с основанием» — внучка в Финке.
На границе в МАПП «Брусничное» только один туравтобус, наш. Все погранцы на пути вежливо спрашивали, есть ли основание. Водитель говорил, что, мол, нет. Отвечали: «Ну, наши правила не поменялись, так что дело ваше — ждать постановления или возвращаться», — рассказала она.
В итоге автобус простоял на границе около часа, затем вышел начальник и сказал, что ждать нечего: «Едьте домой». И автобус двинулся в обратный путь.
Петербуржцы в соцсетях ругаются из-за медленного открытия границ. И защищают пограничников.
«Они люди подневольные, как и вы. Пока постановление не напечатано, оно не считается вступившим с силу, так по закону. Напечатают, высшее командование даст отмашку — и все поедут. Вы как дети, ей-богу», — пишут читатели «Фонтанки».
Корреспондент «Фонтанки» дозвонился в профильный отдел пограничной службы ФСБ России по Петербургу и Ленобласти и спросил, когда откроют границу по земле. Вот что они сказали.
«Я пыталась сегодня пересечь границу Светогорск — Иматра. Даже запустили на территорию, но дальше очень вежливый пограничник развёл руками и сказал, что без оснований никак выпустить не может. Они сами ждут информацию по итогам заседания правительства, которое должно состояться сегодня. В лучшем случае выпускать туристов начнут с 16 июля», — написала в редакцию читательница «Фонтанки».
Добавим, что ТАСС еще в ночь на 15 июля сообщил, что соответствующий документ об открытии границ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Но опубликован он пока не был.
Стоят и с другой стороны границы иностранцы, которые хотели попасть в Россию. В редакцию «Фонтанки» обратились со стороны Финляндии.
«Я прибыл из Финляндии, пытаюсь попасть в Россию с трёх часов ночи. Меня не впускают», — сообщил он.
В автобусной компании Ecolines сообщили «Фонтанке», что её автобус в Таллин также подошёл к границе. Пассажиры с основаниями начали проходить паспортный контроль, а остальные ждут.
В автобусной компании LuxExpress сообщили, что сегодня три человека на рейсе Петербург — Хельсинки ехали без оснований для пересечения границы.
Водители на посадке предупредили их, что официального опубликования отмены ограничений еще не было, но пассажиры всё равно решили рискнуть. Троица пока ждет, откроют ли границу официально. Остальные пассажиры автобуса начали проходить пограничный контроль. У них проверяют документы, подтверждающие наличие оснований, как и прежде.
«Фонтанка» поддерживает связь с читателями, которые добрались до границы одними из первых. Вот что они рассказывают:
«Едем без основания, туристами, на Торфянке развернули, так как у пограничники не получили подписанное распоряжение от правительства. Мы и еще 3–4 машины в ожидании публикации распоряжения. Всех туристов разворачивают. У кого есть основания — проезжают», — рассказал читатель «Фонтанки» Виталий, который пытается проехать через Торфяновку.
Некоторые путешественники разворачиваются и уезжают. «Не знаю, чего они ждут, только что вернулись с Брусники, солдатик-пограничник сказал, что до завтра точно никого не пустят», — пишет в чате, посвященном пересечению границы, одна из участниц.
Подробнее — здесь.
Корреспондент «Фонтанки» дозвонился в профильный отдел пограничной службы ФСБ России по Петербургу и Ленобласти и спросил, когда откроют границу по земле.
«Пока официальной публикации документа не было, поэтому руководствуемся старыми распоряжениями, которые ограничивают выезд. Как только будет опубликован, будем руководствоваться новым распоряжениями правительства», — сообщили в ведомстве в 9:30 15 июля.
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщил ночью 15 июля ТАСС. Но официально документ опубликован не был, а россияне массово жалуются, что их разворачивают на границе.
В чатах по пересечению границы Эстонии и Финляндии с ночи начали появляться отзывы россиян, которые пытались пересечь границу, понадеявшись на новые правила. По их словам, желающих разворачивают без оснований. С тем же столкнулись и читатели «Фонтанки».
«Развернули 10 минут назад на Торфяновке», — рассказывают петербуржцы в соцсетях.