Границу России открыли, всех выпускают: Трансляция с заставы

Граница России открыта. Так что расскажем немного о том, что ждет россиян в ближайшей Европе, в которую теперь можно ездить без специальных оснований, только по одной визе.

Финляндия и Прибалтика пустят без причины и без ПЦР-теста



Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Эстония, Латвия и Литва отменили ограничения еще раньше. Это значит, что для поездки во все эти страны вам не требуется подтверждение «особых причин» — нужны только паспорт и виза.



Ограничения на ввоз и вывоз в России и Финляндии



Во время пандемии и из-за санкций ситуация с ограничениями на границах сильно поменялась. Сколько и чего можно везти в килограммах и штуках через границу, читайте в материале «Фонтанки».



Как получить такс-фри в Финляндии



«Фонтанка» на личном опыте проверила: операторы такс-фри продолжают работать с россиянами. Но ваш новенький iPhone или другую дорогую покупку могут и экспроприировать на границе бдительные финские пограничники. Как не попасть в такую ситуацию — читайте здесь.



Какие продукты привезти из Финляндии



У каждого петербуржца есть свои предпочтения. Но «Фонтанка» присмотрелась к ценам на Fairy, сыры, рыбу, сладости — подробнее о расценках читайте здесь. Спойлер: получается дешевле, чем в России. Цены на диваны и комоды в финской и российской IKEA «Фонтанка» сравнивала в этом материале.



Как в Финляндии относятся к русским



Если вы опасаетесь русофобии и пренебрежительного отношения, то почитайте большое интервью с министром иностранных дел Финляндии, который рассказал, ждут ли русских туристов жители востока Суоми и как к ним относятся. Интервью здесь.

