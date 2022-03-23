«Перекресток» смотрит сквозь Prisma. Российский ретейлер хочет забрать магазины финской сети

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман жалуется Bloomberg на то, что из-за блокировки карт и счетов не может ни заплатить за уборку, ни уехать из Лондона, принадлежащий «Альфа Групп» X5 Retail Group намерен упрочить свое положение в России за счет ухода иностранных конкурентов.

По данным «Фонтанки», помещения финской сети Prisma, которая после начала спецоперации на Украине заявила об уходе с российского рынка, могут достаться входящей в состав X5 Retail Group сети «Перекресток». Информацию о достижении договоренности подтвердил источник, знакомый с ходом переговоров, а также один из поставщиков финской компании и собеседник на рынке торговой недвижимости. По словам одного из них, X5 готова забрать все 16 магазинов Prisma. По словам другого, в сделку, вероятно, не войдут супермаркет в универмаге «У Красного моста», а также мини-маркет на Владимирском проспекте.



В Prisma информацию о готовящейся сделке не подтвердили. «План закрытия еще прорабатывается», — отметила представитель компании. В пресс-службе X5 Retail Group заявили, что «не комментируют слухи».

Но крупнейший арендодатель Prisma УК «Адамант» не стал отрицать, что в скором времени на месте финских супермаркетов начнет работать новый арендатор. Как сообщил «Фонтанке» директор управляющей компании Сергей Менис, «Перекресток» готов открыться уже в начале апреля по шести адресам, которые ранее занимала Prisma. С деталями переговоров Менис незнаком.

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко сказал, что не знает, кто придет на место Prisma, а сама компания, по его словам, не будет комментировать эти вопросы. Поставщик финской сети утверждает, что сейчас идут переговоры и с другими владельцами помещений, в некоторых точках начаты подготовительные работы. В ряде случаев речь может идти о переуступке прав, в других — финская сеть расторгнет договор со штрафами, а «Перекресток» арендует площади заново. При этом свое оборудование Prisma намерена продавать отдельно — об аукционе потенциальным покупателям обещают сообщить дополнительно.



Финский концерн S-Group, управляющий сетью Prisma и отелями Sokos, заявил, что прекратит всю операционную деятельность в Петербурге в начале марта. «Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством», — сказали тогда в пресс-службе. S-Group работает на российском рынке с 2006 года. По данным СПАРК, в 2020 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 350 млн рублей. По данным сайта Prisma, 6 из 16 магазинов на данный момент продолжают работать.

По информации «Фонтанки», между Prisma и X5 достигнута договоренность, что работающие в финских магазинах сотрудники сохранят свои места. Общее количество работников S-Group в России составляет около 1 000 человек.

На пороге доминирования

Но перед тем, как забрать себе магазины Prisma, X5 Retail Group придется получить разрешение Федеральной антимонопольной службы. Дело в том, что российский ретейлер еще несколько лет назад достиг в Петербурге так называемого порога доминирования, то есть превысил лимит доли рынка в 25%, после чего не может открывать в городе новые магазины.



Право расширяться в Петербурге X5 Retail Group потеряла весной 2019 года, когда ее доля по итогам 2018 года достигла 27% рынка. За первые 4 месяца 2020 года она выросла до 31,75%. Это не помешало ретейлеру забрать часть площадей закрывшихся магазинов «Интерторга». Но Х5 сокращала площади, закрывая гипермаркеты «Карусель» либо открывая на их месте меньшие по площади «Перекрестки».

По итогам 2020 года доля компании достигала 28,9%, оценку за 2021 год УФАС еще не давало. Но летом прошлого года глава ретейлера Игорь Шехтерман сообщал, что превышение 25-процентного порога является препятствием для запуска в Северной столице дискаунтера «Чижик». «У нас есть ограничения по доле рынка. Как только Петербург будет открыт для развития, мы сразу же запустим дискаунтер. Но в силу того, что нами превышен порог в 25% доли рынка, мы сейчас вообще ни с какими форматами не открываемся в Петербурге», — говорил он.

С тех пор число магазинов ретейлера резко не сокращалось. По данным сайта «Перекрестка», на данный момент в Северной столице работает 116 магазинов этой сети. Доля Prisma на рынке Петербурга в 2020 году составляла 1,6%.



«Фонтанка» направила запрос в Федеральную антимонопольную службу, но не получила ответа на момент публикации. По словам источника издания, работа над выдачей разрешения кипит в петербургском управлении ведомства последние недели, из-за чего даже не всегда остается время на анализ жалоб в части цен на сахар и бумагу.

Одним из вариантов может быть обещание Х5 закрыть часть действующих магазинов в обмен на разрешение получить площади Prisma. По информации собеседника «Фонтанки», речь идет о «Перекрестках» площадью около 1000 кв. м и меньше. Но на их месте Х5 затем может открыть «Пятерочки». Если так и произойдет, то ФАС все равно придется высказаться.

Если антимонопольная служба примет решение в пользу Х5 — это не пойдет на пользу потребителю, считает генеральный директор INFOLinе Иван Федяков. «В законе о регулировании потребительского рынка прописано, что в случае превышения доли в 25% в муниципальном образовании запрещено открывать новые магазины, но в законе не прописаны жизненные ситуации, с которыми могут сталкиваться ретейлеры», — рассуждает эксперт. Например, поэтому антимонопольщики разрешали Х5 заново открывать «Перекрестки» на месте закрывшихся «Каруселей». «Но если Х5 разрешат открыться на месте Prisma, можно будет сказать, что закон как дышло. Это будет полная вакханалия», — говорит он. Смысл ограничения консолидации рынка в том, чтобы не дать крупным игрокам диктовать условия поставщикам. «Если мы увидим, что вместо Prisma откроются магазины Х5 — это будет последний гвоздь в крышку многих производителей продуктов питания. В такой ситуации многие предпочтут не работать», — заключил эксперт.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

