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Глава X5 Retail Group: сроки открытия дискаунтера «Чижик» в Петербурге зависят от активности конкурентов

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман в ходе ПМЭФ-2021 прокомментировал вопрос «Фонтанки» о сроках запуска в Петербурге нового дискаунт-формата «Чижик».

«У нас есть ограничения по доле рынка. Как только Петербург будет открыт для развития, мы сразу же запустим дискаунтер. Но в силу того, что нами превышен порог в 25% доли рынка, мы сейчас вообще ни с какими форматами не открываемся в Петербурге», — объяснил 3 июня Шехтерман.

«Отчасти это зависит от наших коллег. Как только наша доля снизится благодаря тому, что они будут развиваться активнее, мы сразу же запустим у вас "Чижик"», — пообещал глава X5 Retail Group.

Первые магазины в формате «жесткого дискаунтера» «Чижик» были открыты в Москве в октябре прошлого года. Кроме ценовой политики, они будут отличаться от других брендов X5 высокой долей товаров под собственной торговой маркой. Планируется, что к концу 2021 года она достигнет 30%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
«жесткого дискаунтера»

Тухляком-просрочкой-химией что ли собрались торговать, который ещё жалко на помойку выкинуть, а обычной 5-ке уже тоже не катит?
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