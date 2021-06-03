Глава X5 Retail Group: сроки открытия дискаунтера «Чижик» в Петербурге зависят от активности конкурентов

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман в ходе ПМЭФ-2021 прокомментировал вопрос «Фонтанки» о сроках запуска в Петербурге нового дискаунт-формата «Чижик».



«У нас есть ограничения по доле рынка. Как только Петербург будет открыт для развития, мы сразу же запустим дискаунтер. Но в силу того, что нами превышен порог в 25% доли рынка, мы сейчас вообще ни с какими форматами не открываемся в Петербурге», — объяснил 3 июня Шехтерман.



«Отчасти это зависит от наших коллег. Как только наша доля снизится благодаря тому, что они будут развиваться активнее, мы сразу же запустим у вас "Чижик"», — пообещал глава X5 Retail Group.

