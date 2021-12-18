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Последние «Карусели» в Петербурге и Ленобласти закроют в 2022 году

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Компания X5 Group закроет сеть гипермаркетов «Карусель» в Северо-Западном федеральном округе. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Последние магазины сети в Петербурге и Ленобласти закроют в 2022 году. Сейчас их три на Северо-Западе. Два расположены в Петербурге, один — в Выборге. Магазины могут продать или превратить в «Перекрестки».

Также после Нового года сократят количество алкомаркетов «Пятьница» — семь точек перестанут существовать, всего их останется 15.

Доля X5 Group на рынке в Петербурге по итогам 2020 года достигла 28,9%. Она третий год подряд превышает допустимый лимит в 25%. ФАС запрещает открывать и арендовать новые помещения.

Сокращать сеть «Каруселей» начали несколько лет назад. В 2019 году чистая прибыль X5 Group оказалась значительно меньше результата 2018 года из-за трансформации гипермаркетов.

В 2019 году ФАС запретила X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге. По итогам 2018 года доля 19 крупнейших ретейлеров на продуктовом рынке Северной столицы превысила 91%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,3 процентного пункта. Это стало рекордом для самого Петербурга, а также самым большим показателем в России.

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Комментарии (14)

Adriana_Celentana
При этом Фас безразлично, что парочка МВидео Эльдорадо оккупировала рынок на 90 %
AP-SPb
Жалко, конечно, Карусельки. В какой-то момент, перед самым началом закрытия, они стали самой интересной по ценовой политике сетью.
Evil_Dogooder
Была вот Карусель на Руставели. Пусть и "на отшибе", но рядом ничего похожего не было просто, плюс рядом идёт трамвайная линия, остановка прямо у дверей. Казалось бы — окучивайте жителей кварталов вокруг. Всё-таки универсальный магазин, лент и океев рядом нет, только всякая душная мелочь типа магнита или верного. Но нет, оказалось — невыгодно, закрылись, там теперь Окей. С бесплатным автобусом, кстати, который выписывает что-то вроде восьмёрки по близлежащим кварталам два-три раза в час. Окею — выгодно, а карусели — нет. Я, может быть, чего-то не понимаю в экономике и ритейле, и лента с океем в этом же районе процветают по совершенно другим мотивам, но по мне так это был триумф "эффективного менеджмента".
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