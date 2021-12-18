Последние «Карусели» в Петербурге и Ленобласти закроют в 2022 году

Компания X5 Group закроет сеть гипермаркетов «Карусель» в Северо-Западном федеральном округе. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ретейлера.
Последние магазины сети в Петербурге и Ленобласти закроют в 2022 году. Сейчас их три на Северо-Западе. Два расположены в Петербурге, один — в Выборге. Магазины могут продать или превратить в «Перекрестки».
Также после Нового года сократят количество алкомаркетов «Пятьница» — семь точек перестанут существовать, всего их останется 15.
Доля X5 Group на рынке в Петербурге по итогам 2020 года достигла 28,9%. Она третий год подряд превышает допустимый лимит в 25%. ФАС запрещает открывать и арендовать новые помещения.
Сокращать сеть «Каруселей» начали несколько лет назад. В 2019 году чистая прибыль X5 Group оказалась значительно меньше результата 2018 года из-за трансформации гипермаркетов.
В 2019 году ФАС запретила X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге. По итогам 2018 года доля 19 крупнейших ретейлеров на продуктовом рынке Северной столицы превысила 91%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,3 процентного пункта. Это стало рекордом для самого Петербурга, а также самым большим показателем в России.