Последние «Карусели» в Петербурге и Ленобласти закроют в 2022 году

Компания X5 Group закроет сеть гипермаркетов «Карусель» в Северо-Западном федеральном округе. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ретейлера.



Последние магазины сети в Петербурге и Ленобласти закроют в 2022 году. Сейчас их три на Северо-Западе. Два расположены в Петербурге, один — в Выборге. Магазины могут продать или превратить в «Перекрестки».



Также после Нового года сократят количество алкомаркетов «Пятьница» — семь точек перестанут существовать, всего их останется 15.

