Финская сеть Prisma и отели Sokos уходят из России

«Финский холдинг S-Group принял решение свернуть всю операционную деятельность в России в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде. Компания управляет шестнадцатью супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении компании.



Общее количество сотрудников составляет около 1 000 человек. «Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством», — сказали в пресс-службе.