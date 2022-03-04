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Финская сеть Prisma и отели Sokos уходят из России

Финский концерн S-Group, управляющий сетью Prisma и отелями Sokos, закроет всю операционную деятельность в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 4 марта сообщили в компании.

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«Финский холдинг S-Group принял решение свернуть всю операционную деятельность в России в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде. Компания управляет шестнадцатью супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении компании.

Общее количество сотрудников составляет около 1 000 человек. «Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством», — сказали в пресс-службе.

Планирует ли S-Group искать покупателя на свои активы и до какого момента продолжат работу магазины и отели, в пресс-службе не уточнили. «План закрытия находится в разработке», — сказал представитель компании.

S-Group работает на российском рынке с 2006 года. По данным СПАРК, в 2020 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 350 млн рублей. Выручка отелей ООО «Сокотель», управляющего отелями Sokos, в 2020 году составила 801,5 млн рублей, чистый убыток — 700 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет.

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Комментарии (56)

5-я колонна
У нас нет незаменимых. На места вражеских лавок придут дружественные нам купцы из Венесуэлы, Сирии, КНДР, Абхазии...
Filippspb
Печаль 😥 8 лет подряд хожу (ходил) в фитнесс при одном отеле Сокос 😑
SERGEY111
Кто там еще из забугорных сетевых лабазов остался - Укушан да Мурло .
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