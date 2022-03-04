Финская сеть Prisma и отели Sokos уходят из России

«Финский холдинг S-Group принял решение свернуть всю операционную деятельность в России в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде. Компания управляет шестнадцатью супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении компании.
Общее количество сотрудников составляет около
Планирует ли S-Group искать покупателя на свои активы и до какого момента продолжат работу магазины и отели, в пресс-службе не уточнили. «План закрытия находится в разработке», — сказал представитель компании.
S-Group работает на российском рынке с 2006 года. По данным СПАРК, в 2020 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 350 млн рублей. Выручка отелей ООО «Сокотель», управляющего отелями Sokos, в 2020 году составила 801,5 млн рублей, чистый убыток — 700 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет.