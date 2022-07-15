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    Граница открыта, но пограничники не выпускают

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    Россия открыла границу, но россияне жалуются, что их не выпускают

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    34 комментария

    «Развернули 10 минут назад на Торфяновке», — рассказывают петербуржцы в соцсетях.

    Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщил ночью 15 июля ТАСС. Но официально документ опубликован не был, а россияне массово жалуются, что их разворачивают на границе.

    В чатах по пересечению границы Эстонии и Финляндии с ночи начали появляться отзывы россиян, которые пытались пересечь границу, понадеявшись на новые правила. По их словам, желающих разворачивают без оснований. С тем же столкнулись и читатели «Фонтанки».

    15 июля Россия должна была начать выпускать своих граждан за границу по земле. «Фонтанка» с начала июля освещала все аспекты этого решения: от того, как получить визу в Финляндию и такс-фри на границе и какие санкции действуют для простых россиян, до того, где взять наличные евро и как арендовать жилье без работающих карточек. Всё самое главное — в одном материале.

    Если вы пересекали границу сегодня, напишите, пожалуйста, на mail@fontanka.ru или в наш чат-бот в Telegram.

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    Комментарии 34

    15 Июл 2022 в 09:47
    Отпишитесь, пожалуйста, как выпускать начнут
    +0-0
    26617655115 Июл 2022 в 09:43
    Я так и не поняла.Что делать? Ужасно хочется в финку.
    +0-0
    ViktorLeningrad15 Июл 2022 в 09:41
    Все, как всегда. Мы живём в одной стране, пограничники оф в другой, а правительство в третей и причём в самой процветание. Я знал, что будет подвох. Это же нормально для рф. Всегда отвечаем за все мы. Нас ненавидят на нас испытывают и т.д. скоро будут выездные визы, сейчас в Белоруссии их обкатают и в РФ применят. Все идёт к занавесу. Если и ехать, то уже совсем.
    +0-0
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