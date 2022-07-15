Россия открыла границу, но россияне жалуются, что их не выпускают

«Развернули 10 минут назад на Торфяновке», — рассказывают петербуржцы в соцсетях.
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщил ночью 15 июля ТАСС. Но официально документ опубликован не был, а россияне массово жалуются, что их разворачивают на границе.
В чатах по пересечению границы Эстонии и Финляндии с ночи начали появляться отзывы россиян, которые пытались пересечь границу, понадеявшись на новые правила. По их словам, желающих разворачивают без оснований. С тем же столкнулись и читатели «Фонтанки».
15 июля Россия должна была начать выпускать своих граждан за границу по земле. «Фонтанка» с начала июля освещала все аспекты этого решения: от того, как получить визу в Финляндию и такс-фри на границе и какие санкции действуют для простых россиян, до того, где взять наличные евро и как арендовать жилье без работающих карточек. Всё самое главное — в одном материале.
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