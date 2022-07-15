Россия открыла границу, но россияне жалуются, что их не выпускают

Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщил ночью 15 июля ТАСС. Но официально документ опубликован не был, а россияне массово жалуются, что их разворачивают на границе.



В чатах по пересечению границы Эстонии и Финляндии с ночи начали появляться отзывы россиян, которые пытались пересечь границу, понадеявшись на новые правила. По их словам, желающих разворачивают без оснований. С тем же столкнулись и читатели «Фонтанки».

