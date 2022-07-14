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    Такс-фри, первый въезд и лимит по евро: главное об открытии границ России с Финляндией и Эстонией

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    15 июля Россия должна начать выпускать своих граждан за границу по земле. «Фонтанка» с начала июля освещала все аспекты этого решения — от того, как получить визу в Финляндию и такс-фри на границе и какие санкции действуют для простых россиян, до того, где взять наличные евро и как арендовать жилье без работающих карточек. Собрали всё в одном материале.

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка»
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    Границу России откроют 15 июля

    О том, что Россия отменяет с 15 июля все ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии коронавируса, было объявлено на официальном сайте правительства РФ.

    Там же говорится, что соответствующие распоряжения правительства будут признаны утратившими силу, а документ об этом опубликован дополнительно. Но на момент публикации материала этого так и не произошло — пограничники никаких распоряжений не получали, и сослаться на конкретные бумаги мы не можем. Что делать, если границу так и не откроют, а вы уже купили билеты, — читайте здесь.

    Финляндия и Прибалтика пустят без причины и без ПЦР-теста

    Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Эстония, Латвия и Литва отменили ограничения еще раньше. Это значит, что для поездки во все эти страны вам не требуется подтверждение «особых причин» — нужны только паспорт и виза.

    Как получить визу

    Эстония визы не выдает. Финляндия, наоборот, с 1 июля открыла выдачу виз для всех желающих. Какие документы нужны? Сколько это стоит? И чего не напишут в официальной инструкции на сайте визового центра — читайте подробнее здесь.

    Стоит учитывать, что спрос на визы вырос многократно. Записаться на июль и август нереально, только если вы поймаете слот отказника. Что делать в таком случае, куда ехать и сколько это будет стоить, читайте в материале о срочном получении шенгена.

    Про правило «первого въезда» и вообще про «откатывание визы» — здесь.

    Чем россиянам платить в Финляндии и Эстонии

    Российские банковские карты — Visa, MasterCard и МИР — в Европе больше не работают. Ими не получится расплатиться и снять с них деньги. Исключение — китайские карты UnionPay. Как получить такую карту и где она на самом деле работает — читайте в материале «Фонтанки».

    Подойдет и казахский или белорусский пластик — как его получить, «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Самый простой вариант, конечно, наличная валюта. «Фонтанка» уже ходила по обменникам Петербурга — гид изучайте тут.

    Как снять жилье в Финляндии и Эстонии без карточки

    Booking.com с зарубежными отелями продолжает работать — как им правильно пользоваться и какие есть отечественные сервисы, которые принимают российские карты, читайте в материале «Фонтанки».

    Ограничения на ввоз и вывоз в России и Финляндии

    Во время пандемии и из-за санкций ситуация с ограничениями на границах сильно поменялась. Сколько и чего можно везти в килограммах и штуках через границу, читайте в материале «Фонтанки».

    Как получить такс-фри в Финляндии

    «Фонтанка» на личном опыте проверила: операторы такс-фри продолжают работать с россиянами. Но ваш новенький iPhone или другую дорогую покупку могут и экспроприировать на границе бдительные финские пограничники. Как не попасть в такую ситуацию — читайте здесь.

    Какие продукты привезти из Финляндии

    У каждого петербуржца есть свои предпочтения. Но «Фонтанка» присмотрелась к ценам на Fairy, сыры, рыбу, сладости — подробнее о расценках читайте здесь. Спойлер: получается дешевле, чем в России. Цены на диваны и комоды в финской и российской IKEA «Фонтанка» сравнивала в этом материале.

    Как в Финляндии относятся к русским

    Если вы опасаетесь русофобии и пренебрежительного отношения, то почитайте большое интервью с министром иностранных дел Финляндии, который рассказал, ждут ли русских туристов жители востока Суоми и как к ним относятся. Интервью здесь.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка»

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    Финляндиявиза
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