Граница открывается? Кого и как будут пускать в Финляндию с 30 июня

Финляндия с 30 июня сняла ковидные ограничения на въезд для туристов, а с 1 июля пункты пропуска со стороны Суоми будут работать круглосуточно. «Фонтанка» собрала всё, что известно о новых условиях пересечения границы.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что изменилось?

Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. По информации МВД страны, путешественники из государств, не входящих в ЕС, при въезде в Суоми больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Путешественники должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу.



Кому сейчас выдают визу?



Ограничения на прием визовых заявлений от жителей России снимаются с 1 июля, сообщает посольство Финляндии в России. Если до недавнего времени подавать заявления могли лишь те, у кого до этого была двухлетняя виза, то теперь по предварительной записи это могут сделать все путешественники.

Соглашение об упрощенной выдаче виз для жителей России частично приостановлено, напоминают в посольстве Финляндии. Правда, касается это лишь представителей официальных делегаций. Например, дипломатов или тех, кто связан с бизнесом. Туристам, у которых есть прописка в СЗФО, как и раньше, достаточно предъявить справку с работы, справку из банка о движении денежных средств, а также российский и заграничный паспорта.



Как будут работать пункты пропуска на границе?

С 1 июля пограничные пункты пропуска в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре будут открыты круглосуточно, сообщается на сайте Пограничной службы Финляндии. В ведомстве ожидают, что снятие ограничений увеличит трафик на восточной границе.

Оперативно получить комментарий о том, как будут работать российские пограничные пункты пропуска, не удалось.

Это значит, что я могу поехать в Финляндию как турист?

Напрямую через сухопутную границу — нет. Российская сторона пока не сняла коронавирусные ограничения. Таким образом, Финляндия готова впустить всех желающих, а вот Россия выпускает лишь тех, у кого есть основания (например, владельцев недвижимости в Финляндии, тех, кто учится или работает в Суоми, имеет ВНЖ или едет на лечение). В правительстве РФ «Фонтанке» пояснили, что о внесении изменений в документы, регулирующие проезд через финскую границу, «будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты».



«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Пограничной службы ФСБ РФ о перспективах изменения правил пропуска, но на момент публикации ответа не получила.

Как же тогда попасть в Финляндию?

Через третьи страны. Билет на самолет с пересадкой в Стамбуле на ближайшие даты стоит от 90 тысяч рублей. Также можно поехать через Эстонию: формально для пересечения сухопутной границы с этой страной действуют те же правила, что и для Финляндии, но в этом случае заручиться медицинскими основаниями для выезда не составляет труда. Билет на автобус обойдется около 3000 рублей, билет на самолет можно найти на ближайшие даты от 6500 рублей, само медицинское приглашение стоит 60 евро. Авиабилеты из Таллина. Также можно поехать в Минск, оттуда в Вильнюс (обе границы открыты для граждан РФ), а оттуда уже лететь в Хельсинки. В общей сложности билеты обойдутся примерно в 10 тысяч рублей.



Если у меня есть основания для выезда, что можно, а что нельзя брать с собой?

Из-за санкций Финляндия запретила частным лицам ввозить на территорию страны топливо из России в любом количестве и в любой таре. Запрет касается не только бензина — сюда же попадают нефть, дизельное топливо и аналогичные масла, полученные из нефти или битуминозных материалов. Так что если вы едете в Суоми на машине, то бензин вы сможете привезти только в баке.

Ввоз в Финляндию крепкого алкоголя из России тоже оказался под запретом. Санкции ЕС применяются к таким крепким спиртным напиткам, как водка, джин, виски и ликеры, при этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например пиво, сидр и вино. Запрет касается как коммерческих поставок, так и частных перевозок. Распространяется он и на магазины беспошлинной торговли duty free, расположенные на границе между Финляндией и Россией.



А вывозить что нельзя?

Российские туристы сталкиваются со сложностями при попытке вывезти из ЕС в Россию дорогие товары. Как сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР), при попытке оформить Tax Free россияне получают отказ, а на таможне такие вещи и вовсе грозятся изъять. Евросоюз еще в марте запретил экспорт в Россию одежды, обуви и аксессуаров дороже 300 евро. Тем не менее не прояснен вопрос, распространяется ли этот запрет на личные вещи туристов или всё же касается только закупок юрлиц с целью коммерции, дальнейшего сбыта. По всей видимости, речь идет о «перестраховочной инициативе» сотрудников таможенной службы и сотрудников пунктов оформления Tax Free. Однако туристам советуют срывать бирки и не пытаться оформлять возврат налога.



Что еще изменилось в Финляндии, пока граница была закрыта?

Выросли цены. Например, филе форели теперь стоит в Prisma 28,90 за килограмм (в доковидную эпоху 15 евро). Самый скромный коттедж на одну спальню и гостиную (но, разумеется, с сауной) не на самом берегу и в отдалении от границы стоит не менее 30 тысяч рублей за неделю.

С туристической инфраструктурой тоже не всё ладно. Магазин Disas Fish в Иматре закрылся, а в Лаппенранте сократил ассортимент и часы работы. Закрыты в Иматре и главные «одежные» магазины: H&M, KappaHl, Esprit, VeroModa. На главной улице работает только InterSport и Lindex.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

