За канистру с бензином россиян могут не пустить в Финляндию

Финская таможня, реагируя на санкции Евросоюза, запрещает частным лицам ввозить на территорию страны топливо из России. Можно только то, что в баке автомобиля.

О запрете 23 июня предупреждает Выборгская таможня. Санкции вступили в силу в начале месяца, российские органы обращают внимание на то, что из-за канистры с топливом желающих попасть в Финляндию на границе могут развернуть.

Речь идет о любом количестве и в любой таре. Запрет касается россиян, финнов и граждан любых других стран при пересечении границы со стороны России.