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    За канистру с бензином россиян могут не пустить в Финляндию

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    11 комментариев

    Финская таможня, реагируя на санкции Евросоюза, запрещает частным лицам ввозить на территорию страны топливо из России. Можно только то, что в баке автомобиля.

    О запрете 23 июня предупреждает Выборгская таможня. Санкции вступили в силу в начале месяца, российские органы обращают внимание на то, что из-за канистры с топливом желающих попасть в Финляндию на границе могут развернуть.

    Речь идет о любом количестве и в любой таре. Запрет касается россиян, финнов и граждан любых других стран при пересечении границы со стороны России.

    Запрет касается не только бензина — сюда же попадают нефть, дизельное топливо и аналогичные масла, полученные из нефти или битуминозных материалов.

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    Комментарии (11)

    FedorGr
    Сегодня ездил туда сюда. Утром очередь с 8 часов 30 машин на въезд в РФ, и 40 машин в Финляндию. На финской границы 2 погранца, таможня ноль. Въехал в 15.30. На русской границы три полосы русские автомобили на въезд в Финляндию, и две полосы возвращающихся из РФ финских авто. На финской границы впускаю пачками по 6 машин, столько же выпускают в Финляндию. Работают все 8 окон. Таможня одна собака с поводырем. Устное разъяснение, если бензин в канистре, возвращают назад на русскую границу. Выпей(вылей) канистру и можешь снова ехать. Количество машин на въезд в Финляндию два часа( общая очередь). Тоскливо как то. После 30 по ощущениям, будет очередища.
    Денеб
    Слабовато, лахтинские..... смотрите, урежут вам штат и содержание....
    Алик-1
    Приграничные финны там еще восстание не поднимали?
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