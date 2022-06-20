А помните?.. «Фонтанка» рассказывает, что изменилось в Финляндии, пока нас не было

МВД Финляндии объявило об отмене с 30 июня всех ограничений на въезд в страну для туристов. Радоваться пока рано — туда нас пока не пускает наша погранслужба. Но очевидно, что все уже на высоком старте, а значит, самое время узнать, что там изменилось за минувшие два года без нас.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, что с 30 июня будут отменены все ограничения для туристов, финские чиновники сообщили в понедельник, 20 июня. Запрет на выезд из страны через сухопутную границу был введен в России в марте 2020 года. Зеркальные меры тогда же ввела и Финляндия. Спустя год появились некоторые послабления, и тоненький ручеек пациентов финских клиник, родственников финских граждан и владельцев финской недвижимости потянулся через пункты пропуска. Но это не шло, конечно, ни в какое сравнение с теми миллионами петербуржцев, которые ежегодно ездили до коронавируса и прочих катаклизмов в финские коттеджи в отпуск и в магазины за Fairy «одним днем».

За время коронавируса страна успела измениться. Немного, но все же какие-то детали тем, кто вновь поедет туда после двухгодичного перерыва, могут бросаться в глаза. Во-первых, цены заметно выросли. На все. Финляндия и так-то никогда не славилась низкими ценами, а теперь из-за резкого роста расходов на топливо и электричество они растут у всех. К примеру, самый скромный коттедж на одну спальню и гостиную (но, разумеется, с сауной) не на самом берегу и в отдалении от границы сейчас будет стоить не менее 30 тысяч рублей за неделю. Из более изысканных предложений (свой берег, три спальни, вся бытовая техника) — это уже от 70 тысяч. Искать дешевле можно, но это будет уже ближе к Лапландии. И вся экономия у вас съестся за счет бензина. А с ним сейчас в Финляндии просто беда.

Как сообщают читатели «Фонтанки», в понедельник, 20 июня, на заправке Neste под Хельсинки он стоит 2,54 евро за литр 95-го и 2,99 — за 98-й. Дизель — по 2,44. АИ-92 в Финляндии нет как класса, напомним. К слову, ближайший к Петербургу McDonald's сейчас находится в Лаппенранте (Ratakatu,29). От центра Петербурга это 196 км. «БигМак» нынче там стоит 6,5 евро, самый простой гамбургер — 1,7 евро. Набор «ХэппиМил» — 5,70. Картошка фри стандартного размера — 2,35. Приятного аппетита, что называется.



Вообще, еда стала как-то неприлично много стоить в Финляндии. К примеру, филе форели теперь стоит в «Призме» 28,90 за килограмм. А ведь еще живы и в здравой памяти те, кто покупал его до 15 евро. Сыр. Автор этих строк вот этими самыми руками, что сейчас стучат по клавишам, покупал самый дешевый сыр под собственной торговой маркой «Призмы» — Rainbow — по 3,20 за кило. Сейчас это 5 евро. Самый простенький Valio Oltermanni — 5,98 кило. Если надо сливочный или нежирный — это уже 7–8 евро.

Еще из того, что изменилось. Fairy в виде пены сейчас не найдешь почти ни в одном крупном магазине. Он теперь везде только в виде геля — 4,79 за «увеличенную» упаковку 1,25 литра (а какой смысл покупать меньше?). «Тот самый» Fairy можно искать лишь в ориентированных на туристов магазинах типа Rajamarket — там его цена более 5 евро. Но раз уж приехали, придется брать конечно.

И кстати, насчет туристической инфраструктуры. Магазины Disas Fish дышат на ладан. В Лаппенранте он еще как-то перебивается с хлеба на воду (и сильно сокращает ассортимент и часы работы), а в Иматре — вообще закрылся. Закрыты в Иматре и главные «одежные» магазины: H&M, KappaHl, Esprit, VeroModa. На главной улице работает только InterSport и Lindex. Так что если вам не надо непременно любоваться на спуск воды на дамбе (он по-прежнему прекрасен, тут ничего не изменилось), то в Иматру вам и не надо. Тем более что пункт пропуска Светогорск — Иматра все эти два года как не работал, так и не работает. На первый раз для шопинга с головой хватит Лаппенранты — там вроде все, что русскому человеку надо, есть.

Кстати, с «Такс Фри» теперь все очень сложно. Едва начав работать, удобная система возврата денег сразу на карточку — e-TaxFree — приказала нам долго жить: на наши карточки сейчас из Европы ничего, конечно, не перечисляют. Пункт, где деньги сразу отдают на границе, теперь работает только по выходным. Короче, уточняйте. Ну и да, с российскими карточками в финских магазинах вот буквально нечего делать. Никаких шансов. Да, мы пробовали их засовывать в местные банкоматы и прикладывать к терминалам в магазинах: «вдруг получится». Нет, не получается. Разве что Union Pay сработал в «Дисас». Так что запасайтесь наличными. Ну и лучше, конечно, не мудрить и не ехать с долларами, чтоб обменять на евро в Лаппенранте. Экономического смысла эти операции никакого не имеют.

Ну и такая еще деталь. Финские пункты пропуска с прошлого года работают только до 19:30. Это по своему, финскому времени, но летом оно у нас с ними одинаковое. В сообщении о снятии коронавирусных ограничений ничего про изменение времени работы нет. Так что не попадитесь. «Фонтанка» задала давно живущему под Хельсинки жителю Петербурга самые очевидные «глупые» вопросы. Вот что вышло: — Правда ли, что машинам с русскими номерами режут колеса? — Нет. — Правда ли, что там у вас теперь везде украинцы? — Да, много. Из-за них в Порво закрыли пункты выдачи продуктов малоимущим. Жильё им не полагается, а выплаты мизерные, половина обратно уехали, другие на курсы языка ходят, чтобы на работу устроиться — Что еще у вас изменилось? — Гостиницы и коттеджи подорожали процентов на 20. Но не все. Есть такие, где цены старые. В масках у нас теперь никто не ходит. Ну и Fazer будет изготавливать теперь больше овсяного молока, так как корма из РФ нет и коров кормить нечем. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»