Финляндия приняла решение открыть границы для туристов из России

Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Поехать туда можно будет после 30 июня.
Как сообщается на сайте финского министерства внутренних дел, ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня.
«Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах. Пограничный контроль возвращается к допандемической ситуации, — говорится в заявлении МВД Финляндии и подчеркивается, что теперь для пересечения границы достаточно будет иметь только паспорт с визой. — Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз».
При этом в МВД Финляндии подчеркивают, что не в курсе решений о правилах выезда за пределы страны внутри России. По действующим сейчас правилам с марта 2020 года выезд за границу через сухопутные пункты пропуска в туристических целях запрещен. Российские пограничники выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник и пр. Всех остальных на границе разворачивают.