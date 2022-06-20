Финляндия приняла решение открыть границы для туристов из России

Как сообщается на сайте финского министерства внутренних дел, ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня.



«Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах. Пограничный контроль возвращается к допандемической ситуации, — говорится в заявлении МВД Финляндии и подчеркивается, что теперь для пересечения границы достаточно будет иметь только паспорт с визой. — Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз».