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    Финляндия открывает границы с 30-го июня

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    Финляндия приняла решение открыть границы для туристов из России

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    54 комментария

    Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Поехать туда можно будет после 30 июня.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
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    Как сообщается на сайте финского министерства внутренних дел, ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня.

    «Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах. Пограничный контроль возвращается к допандемической ситуации, — говорится в заявлении МВД Финляндии и подчеркивается, что теперь для пересечения границы достаточно будет иметь только паспорт с визой. — Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз».

    При этом в МВД Финляндии подчеркивают, что не в курсе решений о правилах выезда за пределы страны внутри России. По действующим сейчас правилам с марта 2020 года выезд за границу через сухопутные пункты пропуска в туристических целях запрещен. Российские пограничники выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник и пр. Всех остальных на границе разворачивают.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии (54)

    Алик-1
    Оставшаяся сегодня причина мне ехать в Финляндию - сдать пластиковую тару и получить залог за бутылки. Третий год пылятся, евро на 4 наберется. Остальное все осталось в прошлом
    Zdobsi
    Вот надо бы напомнить страждущим, что заставили закрыть счёта владельцев недвижимости, карточки наши не принимают. Упрощенный порядок получения виз отменили взаимно. И финны даже арестовали кое-какие имущество граждан, решали отбирать дома или нет. Зелёную карту тоже скоро не купить будет. И тут-бац! Ждут русских туристов! Не ждите. Конечно, опасения финнов на тему какого-то военного маневра в их сторону беспочвенны. Но это "молодое" и недальновидное финское правительство делает все, чтобы напрочь перечеркнуть все десятилетия дружбы и взаимного сотрудничества, что не вызывает желания ни рубля/евро оставлять.
    ПАТИОТ
    в гости к НАТО. Обратно так просто не выпустят, возьмут в заложники. но тогда Вова там тоже СВО проведет.
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