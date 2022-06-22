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    Как доехать до Финляндии: три варианта

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    9 комментариев

    Финляндия открывает границы для российских туристов. Никаких больше вакцин, тестов и уважительных причин. Дело за малым — преодолеть погранзаставу родной державы. Или решить вопрос иным способом. «Фонтанка» рассказывает о трех актуальных вариантах пересечения границы Суоми.

    Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ»
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    Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Свободно поехать можно с 1 июля. Раньше такая возможность была лишь у привитых западными вакцинами туристов, владельцев паспортов ЕС, ВНЖ и ПМЖ, студентов и прочих родственников граждан Суоми. А также у хозяев финских дач с семьями. Теперь для пересечения границы достаточно только паспорта с шенгеном. Финские визы после 30 июня центр на Марата начнет выдавать без ограничений.

    Но есть нюанс. Российским пограничникам про финское открытие никто ничего не сказал. У них старые правила.

    Как можно было бы поехать в Финляндию из Петербурга напрямую

    Поезда и самолёты из России в Финляндию отменили. Но можно доехать из Петербурга в Суоми на автобусе.

    Например, билет на единственный автобусный рейс Ecolines из Петербурга в Хельсинки 1 июля стоит 4 900 рублей. Заявленное время в пути — 8 часов 45 минут. У LuxExpress билет обойдется в 4 200 рублей. В течение дня запланированы три рейса, по 7 часов 35 минут каждый. Акционные билеты в «Финку» по 500–900 рублей остались, похоже, лишь в допандемийных воспоминаниях.

    Если у вас есть свой автомобиль, вы всё равно ощутите рост цен — на бензин. Например, 20 июня на заправке Neste под Хельсинки он стоил 2,54 евро за литр 95-го и 2,99 — за 98-й. Дизель — по 2,44. АИ-92 в Финляндии нет как класса, напомним. А еще пункт пропуска Светогорск — Иматра все эти два года как не работал, так и не работает. Ввозить бензин в канистрах нельзя — санкции.

    Но деньги не главная проблема. Пандемия у российских пограничников продолжается. Они требуют основания для выезда из России по земле. Их немного: смерть и посещение близких родственников или уход за ними, работа, учеба, ВНЖ, недвижимость или лечение. Простые русские туристы? Вас ждут курорты Краснодарского края.

    И, судя по ответу пресс-службы правительства России «Фонтанке», рассчитывать на открытие российской границы пока не стоит.

    Как поехать в Финляндию из России через третьи страны

    Российские турагентства уже наладили бизнес по получению приглашений на лечение от врачей и СПА-отелей с медицинской лицензией в Эстонии. «Фонтанке» предложили оформить такое приглашение у одного из туроператоров за 60 евро. Но можно найти и ещё дешевле. Некоторые записываются на прием к врачу или вакцинацию от коронавируса сами.

    В любом случае подтверждения о предстоящих медицинских манипуляциях российским пограничникам хватает, чтобы выпустить из страны. А на эстонской стороне границы все пациенты вдруг превращаются в туристов.

    В Финляндии предложений с лечением пока нет, но из Таллина можно быстро добраться в Хельсинки. 35 минут полёта на лайнере FinnAir обойдутся в 5000 рублей. Паром выйдет вдвое дешевле, но путь займет два часа.

    Нет желания хитрить с приглашениями и «лечением»? Белорусские пограничники выпускают россиян в Латвию и Литву без ограничений. Но крюк получится ещё больше.

    Как долететь в Финляндию из России

    Из Петербурга в Хельсинки можно долететь на самолете. Не напрямую, поэтому этот вариант только для тех, у кого совсем много денег. И еще больше времени.

    Почти за 50 тысяч рублей и 23 часа можно долететь до Хельсинки из Петербурга на лайнерах Pegasus Airlines — через Стамбул. За 46 тысяч рублей есть рейс через Ташкент и Франкфурт-на-Майне — с пересадками выйдет больше суток. Можно построить себе маршрут и через Дубай или Казахстан.

    В любом случае с 1 июля путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус при пересечении границы. То есть пустят без проблем.

    Но встает резонный вопрос: зачем нужна при таких затратах именно Финляндия?

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ»

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    Комментарии (9)

    Ruticon
    страна окончательно превращается в тюрьму
    274495836
    Сокурову это расскажите. Ему бы лайфхак не помешал
    Coulthard
    Я не очень понимаю, на каких основаниях не выпускают наши. Вернулись времена выездных виз по-тихому?
    читать все комментариидобавить комментарий

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