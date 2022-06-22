Как доехать до Финляндии: три варианта

Финляндия открывает границы для российских туристов. Никаких больше вакцин, тестов и уважительных причин. Дело за малым — преодолеть погранзаставу родной державы. Или решить вопрос иным способом. «Фонтанка» рассказывает о трех актуальных вариантах пересечения границы Суоми.



Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Свободно поехать можно с 1 июля. Раньше такая возможность была лишь у привитых западными вакцинами туристов, владельцев паспортов ЕС, ВНЖ и ПМЖ, студентов и прочих родственников граждан Суоми. А также у хозяев финских дач с семьями. Теперь для пересечения границы достаточно только паспорта с шенгеном. Финские визы после 30 июня центр на Марата начнет выдавать без ограничений.



Но есть нюанс. Российским пограничникам про финское открытие никто ничего не сказал. У них старые правила.



Как можно было бы поехать в Финляндию из Петербурга напрямую

Поезда и самолёты из России в Финляндию отменили. Но можно доехать из Петербурга в Суоми на автобусе.

Например, билет на единственный автобусный рейс Ecolines из Петербурга в Хельсинки 1 июля стоит 4 900 рублей. Заявленное время в пути — 8 часов 45 минут. У LuxExpress билет обойдется в 4 200 рублей. В течение дня запланированы три рейса, по 7 часов 35 минут каждый. Акционные билеты в «Финку» по 500–900 рублей остались, похоже, лишь в допандемийных воспоминаниях.



Если у вас есть свой автомобиль, вы всё равно ощутите рост цен — на бензин. Например, 20 июня на заправке Neste под Хельсинки он стоил 2,54 евро за литр 95-го и 2,99 — за 98-й. Дизель — по 2,44. АИ-92 в Финляндии нет как класса, напомним. А еще пункт пропуска Светогорск — Иматра все эти два года как не работал, так и не работает. Ввозить бензин в канистрах нельзя — санкции.

Но деньги не главная проблема. Пандемия у российских пограничников продолжается. Они требуют основания для выезда из России по земле. Их немного: смерть и посещение близких родственников или уход за ними, работа, учеба, ВНЖ, недвижимость или лечение. Простые русские туристы? Вас ждут курорты Краснодарского края.



И, судя по ответу пресс-службы правительства России «Фонтанке», рассчитывать на открытие российской границы пока не стоит.

Как поехать в Финляндию из России через третьи страны

Российские турагентства уже наладили бизнес по получению приглашений на лечение от врачей и СПА-отелей с медицинской лицензией в Эстонии. «Фонтанке» предложили оформить такое приглашение у одного из туроператоров за 60 евро. Но можно найти и ещё дешевле. Некоторые записываются на прием к врачу или вакцинацию от коронавируса сами.



В любом случае подтверждения о предстоящих медицинских манипуляциях российским пограничникам хватает, чтобы выпустить из страны. А на эстонской стороне границы все пациенты вдруг превращаются в туристов.

В Финляндии предложений с лечением пока нет, но из Таллина можно быстро добраться в Хельсинки. 35 минут полёта на лайнере FinnAir обойдутся в 5000 рублей. Паром выйдет вдвое дешевле, но путь займет два часа.

Нет желания хитрить с приглашениями и «лечением»? Белорусские пограничники выпускают россиян в Латвию и Литву без ограничений. Но крюк получится ещё больше.



Как долететь в Финляндию из России

Из Петербурга в Хельсинки можно долететь на самолете. Не напрямую, поэтому этот вариант только для тех, у кого совсем много денег. И еще больше времени.

Почти за 50 тысяч рублей и 23 часа можно долететь до Хельсинки из Петербурга на лайнерах Pegasus Airlines — через Стамбул. За 46 тысяч рублей есть рейс через Ташкент и Франкфурт-на-Майне — с пересадками выйдет больше суток. Можно построить себе маршрут и через Дубай или Казахстан.

В любом случае с 1 июля путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус при пересечении границы. То есть пустят без проблем.



Но встает резонный вопрос: зачем нужна при таких затратах именно Финляндия?

Илья Казаков, «Фонтанка»

