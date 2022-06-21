Правительство ответило «Фонтанке», когда откроется граница с Финляндией

Пресс-служба правительства России ответила на запрос «Фонтанки» о том, когда РФ начнет выпускать туристов в Финляндию. Судя по пришедшему в редакцию ответу, рассчитывать на это пока не стоит.

В правительстве РФ «Фонтанке» заявили, что о внесении изменений в документы, регулирующие проезд через финскую границу, «будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты».

20 июня правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Пустить их готовы после 30 июня.