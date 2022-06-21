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    Правительство ответило «Фонтанке», когда откроется граница с Финляндией

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    10 комментариев

    Пресс-служба правительства России ответила на запрос «Фонтанки» о том, когда РФ начнет выпускать туристов в Финляндию. Судя по пришедшему в редакцию ответу, рассчитывать на это пока не стоит.

    В правительстве РФ «Фонтанке» заявили, что о внесении изменений в документы, регулирующие проезд через финскую границу, «будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты».

    20 июня правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Пустить их готовы после 30 июня.

    Выезд через границу для российских туристов все равно закрыт из-за соответствующего запрета со стороны РФ. Пограничники выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в Финляндии и пациентов финских клиник. Эти правила действуют с марта 2020 года.

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    Комментарии (10)

    TigerOld
    Страшно же ! Никто не берется прогнозировать сколько людей могут безвозвратно «раствориться» в лесах в Финляндии, если из РФ выпускать начнут всех.
    Алик-1
    После возврата Финляндии в состав Российской Империи
    SERGEY111
    В обозримом будущем электорат может и не мечтать .
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