Железный занавес с дырочкой. Как выбраться в Европу, когда ушёл последний поезд

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





«Аллегро» держался до последнего — уже вся Европа закрыла небо и финская VR Group объявила, что разрывает с РЖД отношения, а исключение — трансграничные поездки — оставили. Еще месяц назад финны говорили, что «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции, были планы увеличить число составов до трех сутки в каждом направлении — вагоны шли битком.

Но, как выяснилось, держать окно в Европу «приоткрытым» для российских эмигрантов и туристов цели не было. «Цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели покинуть страну. Теперь из-за санкций продолжать эксплуатацию трафика «Аллегро» больше нецелесообразно», — объяснили в дирекции по пассажирским перевозкам. Как уходил последний поезд — читайте и смотрите в нашем репортаже с Финляндского вокзала.



Вернется ли «Аллегро»? Возможно. Но пока же заявлена приостановка на неопределенное время, и настал момент посмотреть на альтернативы.

Главная альтернатива для Петербурга — автобус. Перевозчики продолжают работать на прямых маршрутах из города на Неве в Эстонию и Финляндию.

Эстонский Baltic Shuttle предлагает по два рейса в день в Таллин из Петербурга. Билеты на ближайшую пятницу, первое апреля, стоят 2550–3600 рублей. При этом перевозчик предупреждает, что в связи с прекращением работы платёжных систем Visa и Mastercard в России online-оплата любыми картами российских банков не работает, и предлагает платить переводами на карты Сбербанка или Альфа-банка или в кассах автовокзала.

Отечественный «Совавто» выполняет рейсы между Петербургом и Хельсинки по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, с остановкой в аэропорту Вантаа. А также ездит в Лаппеенранту четыре раза в неделю, с остановкой в аэропорту по требованию. Билет на 5 апреля (ранее — уже раскуплено), с автовокзала на Обводном канале до Камппи в Хельсинки, обойдется в 4 600 рублей.



LuxExpress предлагает билеты на автобусы в Хельсинки на 1 апреля по 5400 рублей. В Таллин — по 4500 рублей в одну сторону. Перевозчик Ecolines везет в столицу Финляндии из Петербурга за 5520, а в столицу Эстонии по 2600–3900.

Основная сложность (если не учитывать коронавирусные требования в ЕС) — пересечение российской границы. В отличие от «Аллегро» исключений для автобусов нет и должно быть основание для выезда из России по земле: смерть и посещение близких родственников или уход за ними, работа, учеба, ВНЖ, недвижимость или лечение.

Последний пункт взаимовыгодно используется зарубежными санаториями, СПА-отелями и российскими туристами. После бронирования они присылают приглашение на лечение, которое устраивает пограничников.

Варианты активно обсуждается на профильных форумах. Для тех, кто не готов изучать вопрос самостоятельно, — услуга появилась у ряда турагентств и посредников, которые берут от нескольких тысяч за само приглашение до нескольких десятков за готовый all inclusive с трансфером.



Чтобы увеличить шансы на проезд без приключений, на туристическом форуме Винского рекомендуют прописывать в документах диагноз, назначенные процедуры, а также везти с собой не только приглашение от медорганизации, но и договор с ней.

Альтернативой «целебному» туру в Европу является Белоруссия. С полуночи 18 марта были сняты все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного с Россией государства. Надо лишь добраться до Минска. Там не действуют никакие распоряжения правительства РФ, и для любых иностранных граждан, в том числе россиян, при наличии загранпаспорта выезд открыт куда угодно.

В Латвию и Литву ходят автобусы. У «Минтранса», белорусского госпредприятия, поездка 1 апреля из Минска в Ригу обойдется в 2635 рублей. Ехать 9 часов. В Вильнюс доставят вдвое быстрее. Компания Intercars продает билеты туда от 17 евро (около 1800 рублей по официальному курсу), а Ecolines — от 2000 рублей.

Правда, для начала придется добраться из Петербурга в сам Минск. А это еще 12–13 часов дороги на автобусе или поезде за 2000–4000 рублей.



Самый комфортный вариант путешествия в Европу — по воздуху. Но из-за закрытого неба и сложностей с лизингом и страхованием самолетов на пути в Европу, скорее всего, потребуется стыковка, и, может быть, не одна. Тем не менее в международной программе Пулково на лето запланировано более 30 маршрутов.

Можно улететь в Белград, Бишкек, Доху, Дубай, Душанбе, Ереван, Минск, Ош, Стамбул, Анталью, Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергану. Среди новинок расписания — Бухара.

Цены на ближайшее время кусаются. Прямой рейс в Стамбул на 1 апреля «Фонтанка» нашла за 195 тысяч рублей у Turkish Airlines, в Доху на Qatar Airways — за 739 тысяч рублей. На 2 апреля за 19 тысяч можно купить прямой рейс в Бишкек. С пересадками через Москву или другие регионы есть шанс найти дешевле. Но вряд ли это будет быстрее и дешевле, чем доехать на автобусе.

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Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

