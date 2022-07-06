Особенности национального бронирования. Как снять коттедж в Финляндии, если карты не работают

С 15 июля поехать в Суоми можно будет с туристическими целями. «Фонтанка» рассказывает, как выбрать, арендовать и оплатить домик у озера и готовы ли соседи, вступающие в НАТО, принимать русских.



Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Барбекю на берегу озера, рыбалка и трекинг в Суоми вот-вот снова станут доступными для россиян. Но из-за блокировки российских карт могут возникнуть сложности с бронированием и оплатой: финны с наличными практически не работают. Тем временем самые привлекательные варианты на лето разлетаются как горячие пирожки. «Фонтанка» рассказывает, как выбрать коттедж без лишних усилий и переплат.



Международные системы бронирования

На Booking.com по-прежнему можно подбирать и бронировать жилье. Отсеять обычные отели и апартаменты в городах вам помогут фильтры «пляж», «рыбная ловля», «первая линия», «апартаменты и жилье целиком»). Но вариантов домиков у озера с бронью без карты и оплатой на месте крайне мало. Например, на 15–18 июля на Booking.com удалось найти лишь один коттедж вблизи границы за 807 евро, зато с пятью спальнями, принадлежностями для барбекю, сауной и лодкой. По отзывам гостей, он может вместить до 15 человек. Так что если ехать большой компанией, вариант вполне адекватен.



Если снять фильтр «без кредитной карты», то вариантов будет уже под сотню. В этом случае можно написать собственнику и договориться об оплате на месте либо swift-переводе. На август вариантов пока достаточно, так что под нужные параметры что-то можно подобрать.

А вот сервис Airbnb в подборе коттеджей большинству россиян поможет вряд ли. С его помощью смогут забронировать жилье только те, у кого есть карточка, оформленная за рубежом.

Российские сервисы бронирования

Оплачивать жилье российской картой можно с помощью отечественных сервисов бронирования, например Ostrovok. Безусловный плюс — платить можно российскими картами. Но поиск по фильтрам там менее удобен, нежели у Booking, а выбор, прямо скажем, невелик. На первый уик-энд после открытия границы (15–18 июля) есть один вариант домика за 739 евро, не слишком близко к границе и не на первой линии. На начало августа удалось найти три варианта коттеджей, цены начинаются от 146 евро за три ночи, правда они вряд ли подойдут для поездки на выходные, поскольку находятся довольно далеко от границы.



Русскоязычные сайты подбора коттеджей

Специализированные сервисы по подбору коттеджей, ориентированные на русских путешественников, никуда не делись. Среди них, к примеру, saimaa-life.com, suomi-holiday.com, fincot.ru и другие. Плюс — есть русский интерфейс и русскоговорящая служба поддержки. В фильтрах для поиска можно задать район, расстояние до границы, наличие удобств (сауна, лодка и так далее). Например, на 15–18 июля можно найти коттедж возле Иматры за 365 евро, недалеко от озера, хотя и не на первой линии. Правда, самостоятельно забронировать вы не сможете: только подобрать коттедж и оставить заявку или же описать требуемые параметры. Посредник за вас договорится с финскими собственниками или управляющими компаниями.



Варианты оплаты разнятся: например, suomi-holiday.com сами договариваются с финской стороной об оплате наличными на месте, хотя признает, что это непросто. Fincot.ru принимает оплату российскими картами, а потом переводит деньги финским собственникам.

Финские сайты объявлений

Вариант для самых экономных и разборчивых — tori.fi, финский аналог Avito. Английской версии нет, русской тем более, но, вооружившись Google-переводчиком, можно отыскать настоящие сокровища. Цены в ближайшем к границе регионе Южная Карелия (это там, где Лаппенранта) стартуют от 250 евро в неделю. Но даже в самом скромном домике на озере почти наверняка будет сауна. Например, коттедж на берегу озера Руохоламми возле Лаппенранты с сауной, террасой, барбекю, лодкой и принадлежностями для рыбалки можно снять за 330 евро в неделю.



Правда, посмотреть, есть ли варианты на нужные даты, не получится — придется писать владельцам и с ними же договариваться об оплате наличными на месте. Зато переплачивать посредникам точно не придется. На сайте указаны прямые телефоны, также писать владельцам можно через форму связи на сайте. На сообщения на английском финны, как правило, отвечают без проблем. Но даже если для вас язык Шекспира совсем не родной, просто откройте Google-переводчик и напишите по-русски, чего и когда вы хотите и сколько вас будет. Получившийся перевод отправляйте финскому арендодателю. Почти наверняка он тоже его будет читать через переводчик, так что не заморачивайтесь грамматикой.



Что еще нужно знать?



Почему на сайтах бронирования так мало вариантов?

Лето для финских коттеджей — высокий сезон. Порыбачить и отдохнуть на природе приезжают и сами финны, и жители других стран. «На ближайшие даты и первую неделю августа очень много продано, часть коттеджей готовы принимать только с 13 августа», — говорит менеджер по продажам fincot.ru Елена Арцюх. По ее словам, россияне скорее «пока раскачиваются», но уже поступает по 10–20 заявок в день. Причем коттеджи бронируют не только на лето, но и на Новый год.

«На июль практически нет свободных коттеджей, так как финский рынок адаптировался к реалиям и переключился на местный спрос и другие рынки. На август и сентябрь можно выбирать», — рассказывает Юлия Федина, представитель Suomi-Holiday Oy. По ее словам, многие, кто бронировал коттеджи на лето-2020 и был вынужден отменить поездку из-за ковидных ограничений, готовы возобновить свои брони и сейчас планируют поездку на август — сентябрь.

Выросли ли цены за время пандемии?



Цены на аренду коттеджей, как и на аренду квартир, повышаются на 2–5% в год, говорит Юлия Федина. «Это естественное повышение. Никаких резких скачков в ценах в евро нет. Многие владельцы держат такие же цены, как и 2–3–5 лет назад», — добавляет она. Однако аренда мотора для лодки может оказаться дороже, так как цены на бензин в Финляндии выросли.

Снижения цен из-за отсутствия российских туристов не случилось: финны сами активно путешествовали по стране, приезжали жители других стран, отмечает Елена Арцюх. Впрочем, для россиян в рублях цены снизились из-за укрепления российской валюты.

Реально ли расплатиться наличными на месте?

Пока не попробуете, не узнаете. По словам Юлии Фединой, немногие владельцы готовы принимать наличными, так как это создает риск незаезда гостей в последний момент, когда у владельца нет возможности пересдать коттедж другим туристам. «Поэтому на лето, скорее всего, такая возможность будет только у постоянных гостей. С осени, когда спрос уменьшится, думаю, большая часть владельцев будет готова принимать наличные», — комментирует она. Но это оговаривается и согласовывается в каждом конкретном случае, так как наличные в принципе в Финляндии не распространены.



Еще один вариант — отправить перевод через SWIFT. Но его используют, как правило, посредники. «Сроки прохождения валютных платежей, к сожалению, сильно выросли: раньше было 1–3 дня, сейчас и 10 дней, и 2 недели. Мы стараемся клиентов убеждать, чтобы бронировали заранее, чтобы мы все успели», — говорит Елена Арцюх. По ее словам, если деньги не успеют дойти до финского собственника, в проживании все равно не откажут. «Кредит доверия присутствует, в случае чего платежное поручение можем отправить», — говорит она.

Отказывают ли финны в сдаче коттеджей русским?

Пока таких прецедентов не было. «На нашей практике нет никаких отказов по национальному признаку», — говорит Юлия Федина. «Ни одного ответа, что мы с русскими не работаем, я не получила», — отмечает Елена Арцюх. По ее словам, от некоторых владельцев ответ на запрос пока не поступил. Но такое бывало и раньше: частные хозяева не всегда отвечают оперативно.

Правда, финский крупный агрегатор коттеджей lomarengas.fi еще в период пандемии сказал, что с российскими агентствами работать не будет. Но у русских туристов была возможность бронировать напрямую и оплачивать картой. Русскоязычный интерфейс тоже перестал работать. «Но, возможно, вернут в связи с открытием границы», — комментирует Елена Арцюх



Как убедиться, что коттедж будет соответствовать ожиданиям?

Выбирая коттедж самостоятельно на финских сайтах, нужно иметь в виду несколько особенностей. Наиболее доступные варианты будут называться mokki. У финнов — это очень спартанские вещи. Можно попасть и на туалет в виде кабинки с дырочкой на улице, и воду в виде ведра в озере. И электричество минимальное типа солнечной батареи — только телефон зарядить и лампочку ночью включить. Но зато это точно прямо на самом берегу!

Конечная цена может зависеть от количества человек, которые вмещает коттедж. Но как правило, даже в самых маленьких домиках в 30 кв. в предусмотрено максимально возможное число спальных мест. Пять человек может вместить почти любая mokki.

Точно с нормальным электричеством, водопроводом и сантехникой будут стоить домики от 500 евро в неделю. Но можно искать и дешевле.



В основном цена зависит от того, как давно дом построен или капитально отремонтирован. Совсем свежие постройки в стильном скандинавском дизайне (дерево и стекло, обстановка как на странице каталога IKEA) стоят уже ориентировочно от 800 евро в неделю.



Имейте в виду, что в финских коттеджах почти всегда обязательно платить за финальную уборку. Это не входит в цену и стоит от 30 до 100 евро.

Отдельная категория недвижимости — таймшеры. Это на любителя, но кому-то может и приглянуться. Там очень жесткие правила: почти наверняка нельзя с животными, например. После себя надо оставлять стерильную чистоту, но за финальную уборку все равно надо платить. Зато за относительно понятные деньги можно получить очень качественный вариант. Из минусов — таймшер это обязательно коттеджный комплекс, а значит никакого уединения на лоне природы не получится.

Галина Бояркова, Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

