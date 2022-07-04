Теперь точно можно! Как попасть в Финляндию, Эстонию и другую Европу после открытия границ

Банковские карточки россиян по-прежнему заблокированы за границей, что может создать сложности с покупкой билетов и бронированием жилья. «Фонтанка» собрала в одном материале всё, что известно о пересечении границы на данный момент: как добраться до ближайших соседей, во сколько обойдется поездка и как путешествовать в новой реальности.
Когда откроют Финляндию для туристов из Петербурга (а также Эстонию и другие страны)
Россия отменяет с 15 июля ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом 4 июля сообщается на сайте правительства РФ. Сам документ пока не опубликован. Но отмечается, что будут признаны утратившими силу распоряжения правительства РФ от
Ранее эти запреты мешали россиянам свободно ездить в соседние страны, а путешественникам из них, соответственно, добираться в Россию.
Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Эстония, Латвия и Литва отменили ограничения еще раньше. Это значит, что для поездки во все эти страны вам не требуется подтверждение «особых причин» — нужен только паспорт и виза.
Нужно ли сдавать ПЦР при выезде из России и при возвращении в Россию
Путешественники из государств, не входящих в ЕС, при въезде в Суоми больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Эстония, Латвия и Литва сняли ограничения еще раньше.
Россия отменила требование сдавать ПЦР для тех, у кого нет прививки, для тех, кто возвращается на родину через сухопутную границу (но если вы летите самолетом, требование сохраняется). Однако иностранцам, не вакцинированным от COVID-19 российскими препаратами, иметь при себе отрицательный ПЦР всё же придется (исключение — граждане Беларуси).
Как получить визу в Финляндию в СПб в 2022 году
Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля 2022 года. Для жителей Петербурга условия те же: анкета, справка о доходах с работы, справка о движении денежных средств из банка. Бронь отеля и билеты не нужны. Визовый сбор составляет
Можно ли сейчас выехать в Финляндию из Санкт-Петербурга?
С 15 июля всем без исключения можно ехать на личном автомобиле (не забудьте «Зеленую карту»). Также можно добраться на автобусе. К примеру, Lux Express уже сообщил, что станет чаще ездить между Петербургом и Хельсинки, и запустил ночной автобус в дополнение к дневным. Поездка в одну сторону на 15 июля обойдется в 44 евро. До Таллина —
О возобновлении движения поезда Allegro пока информации нет. На данный момент посадка-высадка пассажиров в Литве в поездах, следующих в Калининград, не производится.
Пункты пропуска на границе с Финляндией — режим работы
С 1 июля пограничные пункты пропуска в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре будут открыты круглосуточно. Пункты пропуска с российской стороны, согласно данным их сайта, также работают 24 часа.
Пункт пропуска Ивангород — Нарва также работает и днем, и ночью. На эстонской границе действует электронная очередь.
Как расплачиваться в Финляндии и во всей Европе
Российские банковские карты — Visa, MasterCard и МИР — в Европе больше не работают. Ими не получится расплатиться и снять с них деньги.
Единственное исключение — пластик китайской системы UnionPay. Оплатить этой картой хоть что-то в интернете или в магазине едва ли выйдет, хотя исключения бывают. Но главная функция — это снятие наличных, и вот она доступна в большинстве европейских стран. Курс близок к ЦБ. Как получить такую карту и где она на самом деле работает — читайте в материале «Фонтанки».
Если хочется привычно платить карточкой везде, пользоваться Google Pay и Apple Pay, то нужен зарубежный пластик. Казахский, армянский, узбекский или, например, белорусский — как его получить, «Фонтанка» рассказывала здесь.
Самый простой вариант — наличная валюта. «Фонтанка» уже ходила по обменникам Петербурга — гид изучайте тут.
Как забронировать отель за границей в 2022 году
Booking.com никуда не исчез — он только отключил российские отели от системы. В зарубежных гостиницах можно изучать цены, отзывы, фотографии и бронировать проживание, как обычно. Если есть зарубежная карта.
Забронировать получится даже с неработающей российской картой. Но лучше искать варианты, в которых указано «Без предоплаты», «Оплата на месте» (иначе при неудачной попытке списать деньги бронь могут отменить), а при заселении оплатить наличными. Для спокойствия, лучше предупредить о такой схеме отель сразу после бронирования. В некоторых местах могут брать депозиты, и может потребоваться карточка.
Альтернатив много. Например, российский «Островок». Там можно оплачивать отели за границей в рублях с помощью российской карты. Хотя вариантов там сильно меньше, чем на том же Booking.com.
Куда улететь из заграничных аэропортов?
Для многих Хельсинки, Таллин или Рига — лишь пересадочный пункт. Традиционно оттуда можно лететь за символическую сумму дальше по всей Европе. Например, в июле из Лаппенранты за
Из Таллина меньше чем за
Билеты на рейсы продают за рубли (с оплатой через российские карты) российские посредники, от «Авиакассы», OneTwoTrip, «Купи Билет» и других. Удобнее всего искать самые выгодные предложения через агрегаторы вроде «Авиасейлс».