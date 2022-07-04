Lux Express увеличивает количество рейсов между Петербургом и Хельсинки с 8 июля

Автобусный оператор Lux Express станет чаще ездить между Петербургом и Хельсинки. С 8 июля компания добавляет ночное отправление из Хельсинки, говорится в сообщении, опубликованном 4 июля.



Рейс из Петербурга в Хельсинки ежедневно будет ходить в 06:15, 11:00 и 15:00. Из столицы Суоми автобусы отправятся ежедневно в 08:30 и 16:15. Кроме того, с 8 по 31 августа в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будут рейсы в 23:50.

