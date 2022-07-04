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    Lux Express увеличивает количество рейсов между Петербургом и Хельсинки с 8 июля

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    Автобусный оператор Lux Express станет чаще ездить между Петербургом и Хельсинки. С 8 июля компания добавляет ночное отправление из Хельсинки, говорится в сообщении, опубликованном 4 июля.

    Рейс из Петербурга в Хельсинки ежедневно будет ходить в 06:15, 11:00 и 15:00. Из столицы Суоми автобусы отправятся ежедневно в 08:30 и 16:15. Кроме того, с 8 по 31 августа в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будут рейсы в 23:50.

    Поездку возможно совершить до аэропорта Вантаа или из аэропорта. Автобусы останавливаются у Терминала 2 на платформах 12–16.

    Россия отменяет с 15 июля все ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Это значит, что россияне смогут свободно выезжать в Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. А иностранные граждане смогут въезжать. Финны свои ограничения сняли с 30 июня.

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