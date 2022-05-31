Где выгодно купить доллары и евро в Петербурге. Гид по банкам города

Банки по-прежнему не торопятся выдавать населению валюту по курсу, близкому к ЦБ и биржевому. «Фонтанка» узнала, где есть в наличии доллары и евро и как их дешевле всего купить и дороже всего продать.



Фото: Виталий Смольников / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После резкого падения рубля из-за решения ЦБ снизить ключевую ставку, его курс снова начал укрепляться. Но Минэкономразвития и эксперты предрекают российской валюте дальнейшее ослабление, а значит, тем, кто собирается в отпуск за рубеж или хочет использовать доллары и евро как средство накопления, пора ими запасаться.



Официальный курс доллара ЦБ на 31 мая — 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля. На Мосбирже американская валюта стоит 61,78, европейская — 63,15 рубля.

Но банки продают валюту населению значительно дороже — цена может отличаться в полтора раза от официального курса. А в разных банках и обменниках разница может достигать 17 рублей. Поэтому прежде чем идти в ближайший банк, лучше всего проверить расценки по сервисам вроде cash.rbc.ru, а если речь о крупных суммах, лучше забронировать по телефону.



Где купить доллар



Самый выгодный курс на 31 мая «Фонтанке» удалось найти у КБ «Энерготрансбанк» на Малой Морской — 71 рубль за доллар. Такие же расценки в отделениях банка «Александровский» и КБ «Кетовский» на улице Марата . В популярном обменнике банка «Авангард» в Лиговском переулке курс чуть выше — 71,5 рубля. Сумма, необходимая для туриста (от 500 до 1000 долларов), найдется свободно.

Но лучше всё-таки заранее спланировать покупку, предупреждают в обменниках. «Сильная волатильность, как в одну, так и в другую сторону. Если вы видите курс и он вас устраивает, лучше забронировать. В конце концов, если пока вы едете, он станет чуть ниже, мы вам чуть меньше продадим, а если пока вы едете, он вырастет, то продадим по тому, по которому мы с вами договаривались», — говорит сотрудник КБ «Кетовский».



Невыгодный курс и у банка «Открытие». К примеру, в офисах у Аничкова моста и на Большой Зелениной за единицу американской валюты просят 80 рублей.

Сбербанк, судя по его сайту, готов выдавать наличную валюту далеко не во всех отделениях. А курс там максимально невыгодный — 88 рублей, то есть почти в полтора раза выше официального.

Где купить евро

Предложений по европейской валюте существенно меньше. Самая выгодная цена у КБ «Кетовский» на улице Ефимова — 77,5 рубля. За 78 рублей европейскую валюту продает «Авангард» в Лиговском переулке и отделения банка «Александровский» (например, головной офис на Загородном проспекте и Малом проспекте В.О.). Чуть дороже — 79 рублей — придется заплатить в Морском банке на Кирочной улице, а также отделениях Фора-Банка на Литейном проспекте и «Площади Восстания».



Наиболее негуманный курс — в отделениях Сбербанка. Например, в офисе на Думской и на Лиговском проспекте европейскую валюту можно купить за 91 рубль. В КБ «Локо-Банк» на Лиговском проспекте за 1 евро придется выложить 90 рублей. В АКБ «Славия» в переулке Гривцова — 88 рублей.

Где продать доллары

Если вы хотите избавиться от излишков американской валюты, самый выгодный способ — сдать ее в КБ «Кетовский» на улице Марата, там за единицу предложат 68,5 рубля. То есть спред с ценой покупки составит всего лишь 2,5 рубля. По 68 готов покупать «Авангард» на Лиговском и Энерготрансбанк на Малой Морской улице. Джей энд Ти Банк на улице Марата готов скупать американскую валюту у населения за 67,5 рубля.



Точно не стоит пытаться сдать доллары Сбербанку. Там за единицу удастся выручить от силы 63,09 рубля (разница между покупкой и продажей почти 15 рублей — 25 % !). Хуже курс только в отделениях «Александровского» на Загородном проспекте — 63 рубля и «Славии» в переулке Гривцова — 60 рублей.

Где продать евро

Поменять евро на российскую валюту можно в АКБ «Славия» — за 75 рублей и в КБ «Кетовский» на улице Марата — за 74,7 рубля. За 74 рубля готовы покупать евро «Авангард» на Лиговском и филиал ББР Банка на Большой Морской улице.



За 72 рубля евро можно продать в отделениях банка «Александровский» на Малом проспекте В.О. и на Загородном проспекте.

Сбербанк за единицу европейской валюты предложит только 64,71 рубля (спред 26,29 рубля — почти полтора раза). Ниже курс только у Морского банка на Кирочной улице — 63 рубля за евро.



Почему курс такой разный и так сильно отличается от официального?

По мнению экономистов, банки не хотят продавать валюту населению по расценкам ЦБ и биржи, поскольку не слишком верят в реальность официального курса. Вторая причина — стремление заработать на спреде, то есть разнице между покупкой и продажей. Третья — всё еще действующие ограничения. До 9 сентября 2022 года они сохраняются: граждане могут купить наличные доллары и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля. Банки испытывают нехватку наличной валюты, поэтому, к примеру, Сбербанк принимает доллары и евро в большем числе отделений, чем продает.

Курс обмена в онлайн-банках куда более выгоден и ближе к официальному. Но есть нюанс — купленные «виртуальные» доллары и евро нельзя превратить в наличные и практически негде потратить, так как карты Visa и Mastercard заблокированы за рубежом. О том, как обойти это ограничение, читайте в следующем материале «Фонтанки».



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

