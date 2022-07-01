Финляндия дает добро. Как получить финский шенген с 1 июля?

Финляндия открывает выдачу виз для всех желающих спустя два года пандемии. Сколько сейчас стоит виза, как её получать, сколько времени займет рассмотрение и какие нужны документы — всё самое главное в материале «Фонтанки».



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кто может подать заявление на получение финской визы?

Любой россиянин. Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля 2022 года. До этого визы давали только тем, у кого ранее было двухлетнее разрешение на въезд в эту страну, а также для деловых визитов, посещения родственников и некоторым другим категориям.



Где можно подать заявление на финскую визу в Петербурге?



Визовый центр Финляндии в Петербурге находится на Стремянной ул., 21/5 (на углу с ул. Марата, 5). Важно, что заявления принимаются только по предварительной записи. Прийти в порядке живой очереди, как раньше, нельзя. Время работы 08:00–16:00 с понедельника по пятницу. Также заявления, как и раньше, можно подать через агентов. «Наценка», как правило, не превышает 1 000 рублей , при этом можно раньше подать документы, чем при самостоятельном обращении.



Какие документы нужны?

Для тех, у кого есть прописка в Северо-Западном федеральном округе, необходимо предъявить заполненную анкету, справку о доходах с работы, справку о движении денежных средств из банка, а также внутренний и заграничный российские паспорта и медицинскую страховку. В отличие от других стран, которые готовы выдавать россиянам шенген, бронь отеля и билеты не нужны!



Сколько стоит сделать визу в Финляндию?

Визовый сбор составляет 35 евро, сервисный сбор — 33 евро. Платить придется в рублях, но курс весьма привлекательный (около 55 рублей). Таким образом, на 30 июня оформление визы обойдется примерно в 3 700 рублей . Фотография стоит 5 евро, заполнение анкеты — 6 евро, копировальные услуги — 0,5 евро. Услуги доставки готовых документов на сайте визового центра нет, но, по данным «Фонтанки», на 30 июня ее стоимость составляет 592 рубля.

Что писать в анкете о дате поездки и стране первого въезда?



Дату первого въезда можно ставить любую. В качестве страны первого въезда можно указать Финляндию, уточнив в тревел-плане или самой анкете, что визит планируется при снятии ограничений. Также можно указать другую страну, если вы точно знаете, как в первый раз окажетесь в ЕС.

Сколько будут делать визу?

Заявление можно подать за шесть месяцев до начала запланированной поездки. Но рекомендуется делать это не менее чем за две недели. Некоторые заявки могут потребовать дополнительного рассмотрения. Также учитывайте время записи на подачу заявления. На 30 июня были доступны окошки на 25 июля.



Почему могут отказать в визе?

До пандемии процент отказов россиянам в выдаче финских виз не превышал 1 % . По словам туроператоров, сейчас ситуация не изменилась. Тем более что, в отличие от других шенгенских стран, Финляндия не требует подтверждения целей поездки. Однако против вас может сыграть испорченная визовая история — к примеру, если вы получали финскую визу, но не поехали в Финляндию. Впрочем, если визой не удалось воспользоваться из-за пандемии, это не станет «отягчающим обстоятельством».



Чего не напишут в инструкции



Журналист «Фонтанки» в июне по семейным делам побывал в финском визовом центре дважды и еще весь месяц консультировал разных знакомых. И обобщая опыт и наблюдения, может рекомендовать следующее.

Записываться на подачу на утро. Но не на момент открытия — обычно к нему набегает много желающих зайти пораньше, — а чуть позже. Часов в 9 на этаже визового центра уже пустота.



Не надеяться на «парадный расчет» из предлагающих страховки и фотографии на Марата — он сильно поредел. Страховку можно сделать онлайн. Стоит учитывать, что она должна покрывать репатриацию минимум на 30 тысяч евро и действовать на момент подачи документов. По фотографии — надеяться на фотоавтоматы визового центра тоже не стоит. В июне всегда работал лишь один — остальные закрыты ленточками. Результат самофотографирования девушку на приеме документов не устроил, и она бесплатно сделала новую фотографию прямо в зале.

Еще стоит закладывать время на биометрию. Её теперь обязательно сдавать при каждой подаче документов, даже если делали недавно. И основная очередь там. 30 июня утром работало две кабинки, и ожидание вызова заняло 25 минут. Тогда как сама подача — минут 10.



Получать паспорт в пандемию можно было лишь курьером, сейчас появились платный и бесплатный дни выдачи. Но сумма сопоставима с ценой курьера. Статус рассмотрения можно бесплатно отслеживать на сайте — никакие СМС за деньги не нужны.

На некоторых сайтах «по-дружески» советуют делать ксерокопии всех страниц загранпаспорта. Но в визовом центре всегда брали лишь первую страницу актуального заграна. Остальное возвращали. Кстати, если что-то забудете, то одна страница ксерокопии в визовом центре стоит 28 рублей.

Самое интересное наблюдение — цена услуг визового центра плавает. 7 июня консульский сбор был 2 315 рублей , сервисный — 2 183 , а услуги курьера стоили 710 рублей. 30 июня консульский сбор был 1 922 рубля, сервисный — 1 813 , а курьер подешевел до 592 рублей. В итоге цена на одну услугу отличается почти на тысячу рублей. Вероятно, это из-за динамики валютного курса.





Илья Казаков, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

