Ты сюда не плати: где на самом деле работают китайские карты UnionPay

В Азии и на Ближнем Востоке они не хуже MasterCard и Visa, в Европе — как повезет, в Америке — чудо, если сработают, а в Израиле — под запретом. Где на самом деле работают выпущенные в России карты UnionPay, «Фонтанка» рассказывает на основе актуальных отзывов реальных людей.



Фото: Zuma/TASS Поделиться Поделиться





Розовые очки спали с глаз обладателей UnionPay почти сразу после того, как они получили первые «живые» карточки. Надежды на то, что все сейчас перейдут на китайский пластик и продолжат путешествовать и покупать за границей и в интернете, как будто и не было никаких Visa и MasterCard, мягко говоря, не оправдались. «Фонтанка» писала о стенаниях еще в середине марта.

Спустя месяц активного использования количество выпущенных в России карт UnionPay выросло в 10 раз, сейчас их в стране около полумиллиона. Добавились новые банки — например, МТС и «Русский стандарт», но не Сбербанк или «Тинькофф». А главное — появились реальные отзывы со всех уголков мира в многотысячном чате в Telegram «UnionPay в России».



Ситуация, по отзывам, меняется стремительно. Например, в Израиле на днях русские карты приказали долго жить. Поэтому «Фонтанка» ограничилась актуальными отчетами за последнюю неделю и постаралась ответить на самый популярный вопрос: где это работает? И на некоторые другие.

Какие карты лучше? Не будем рекламировать конкретные кредитные учреждения, но почти бесполезными, судя по отзывам, оказались виртуальные карточки, которые бесплатно раздают банки. Для оплаты в интернете они годятся примерно в той же мере, что и физические — почти никак.

Добавить виртуальную карту можно в Huawei Pay, на некоторых моделях телефонов. Но там, где UnionPay и принимают, зачастую её нужно физически вставить в устройство, пластик без вариантов.

Санкционные банки и единые карты с «МИР» тоже не в фаворе— сообщения об отказах встречаются по ним чаще. Участники сообщества рекомендуют чистый UnionPay. Не важно, именной или нет и в какой валюте.

Что можно купить в интернете? Авиабилеты. Есть отзывы об удачных покупках на сайтах Pegasus и Turkish Airlines. С бронированиями на Booking.com за рубежом никак — карту добавить в гарантию оплаты получается, а деньги с неё списать — нет. То есть всё как с российскими Visa и MasterCard.



Работает на Trip.com, Agoda, iHerb, Thailand Pass, GoDaddy и на некоторых других сервисах. И не работает на AliExpress, Amazon и eBay.

В каких странах работает? Согласно опросу участников профильного чата, с результатами которого ознакомилась «Фонтанка», за последнюю неделю удачно получилось снять доллары, евро или местную валюту в банкоматах в Германии, Грузии, Италии, Испании, Венгрии, Литве, Португалии, Нидерландах, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексике, Марокко.

У некоторых проходили оплаты в магазинах Финляндии и Италии. Чаще всего хорошие отзывы из ОАЭ и Таиланда.

«Вернулась из Дубаи. Принимаются к оплате в большинстве точек (по факту только в единственной точке за три недели не прошла), оплачивали везде — в такси, в нескольких отелях, в магазинах. Курс адекватный — по сути биржевой. Деньги в банкомате снимаются (местная валюта — дирхамы). Независимо от суммы комиссия 150 ₽, если карта рублевая, и 3 $ — если карта долларовая», — написала в чате Ольга (орфография сохранена).

«Италия. В евро снятие в Юникредите 300 евро, комиссия 3 евро. Оплата примерно 50 на 50 в рандомных местах», — написал Андрей.



Не получилось снять деньги в Эстонии, Филиппинах, Албании и Латвии, но чаще всего жалуются на две страны — США и Израиль.

По Израилю, где еще недавно всё работало, вышло однозначно разъяснение от одного из эмитентов — Россельхозбанка: «В данный момент карты платёжной системы, эмитированные любым российским банком, не работают на территории Израиля».

По США долгое время на фоне десятков неудачных попыток даже появились предположения о санкциях и тайных ограничениях. В итоге выяснилось, что просто нужно места знать: 12 апреля удалось снять деньги с российской карты UnionPay в офисе CitiBank в городе Авентура, Флорида. Чек с этой транзакцией теперь гордо возглавляет группу.

Эксперименты продолжаются.

Илья Казаков, «Фонтанка»

