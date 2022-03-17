Китайский бог! Почему не работает UnionPay

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







«Фонтанка» изучила отзывы о свежевыпущенных российских картах UnionPay и опросила банки. Дефицитный «пластик» добывают в гигантских очередях и за баснословные деньги, а потом опытным путем пытаются выяснить, на что он способен. И это заметно отличается от привычных Visa и MasterCard.

Оплата сервисов, билетов, отелей

«Вчера пыталась оплатить смену билета на сайте «Туркишей» (Turkish Airlines) виртуальной картой UnionPay Газпромбанка. Ничего не вышло, несколько раз пробовала, сайт выдавал ошибку — мол, либо номер карты неверный, либо платеж не проходит. Печаль. Хорошо еще, что бесплатную сделала карту», — написала на днях Полина из Москвы в профильной теме туристического форума Винского.



«Я оформил виртуальный UnionPay в Почта-Банке. Сегодня попытался оплатить покупку на AliExpress.ru — не прошла. Никакой ошибки не показывает — просто не дает нажать кнопку «оплатить» после ввода реквизитов карты...» — пожаловался в чате еще один владелец китайской карты.

Аналогичные жалобы поступают и на кобейджинговую классическую карту РСХБ UnionPay — «МИР». Люди лишь гадают, с чем это связано, ведь в отличие от Газпромбанка и близкого в прошлом с ВТБ Почта-Банка Россельхозбанк не включен в санкционный список.

Среди вариантов обсуждается то, что карта моментальная, а не именная, и не в валюте, а в рублях, а может быть, это связано с тем, что она единая с «МИР» и неправильно опознается. В любом случае узнать точно не получается — в колл-центр не дозвониться. А на запрос «Фонтанки» в РСХБ не ответили, как и в Почта-Банке.

В Газпромбанке прямо сказали: зарубежные сервисы их картой не оплатить. Пока.

«За рубежом на данный момент карты используются только на кассах торгово-сервисных предприятий и для снятия наличных, — сообщили в пресс-службе на вопрос «Фонтанки». — Мы работаем над тем, чтобы запустить возможность оплачивать картой UnionPay покупки на сайтах зарубежных интернет-магазинов и делать переводы за границу».



Путешествия

Китайская UnionPay в поездках на поверку оказалась не совсем такой, как Visa и MasterCard, которыми её пытались представить. Поддержка 180 стран по факту в некоторых сводится к тому, что с ней действительно работают пара магазинов или банков.

Как заявлено на глобальном сайте UnionPay, в Италии, например, около 50% банкоматов крупнейших банков Intesa Sanpaolo, UniCredit и Poste Italiane принимают чиповые карты китайской системы. Работать с ней должны и терминалы ключевых магазинов и бутиков.

В описании Греции говорится, что карты UnionPay принимаются более чем в 95% торговых точек, в том числе в часто посещаемых туристами торговых районах Афин, Санторини и Миконоса. Заявлены все банкоматы Национального банка Греции, Piraeus Bank, Alpha Bank, Eurobank, Postbank и Euronet.

В Финляндии процент покрытия терминалов и банкоматов не уточняется, но говорится, что карты UnionPay принимаются в крупнейшей сети банкоматов Nosto и в обменниках Change Group. А по Эстонии на сайте вообще нет никакой конкретики, кроме того, что UnionPay работает там с 2017 года.



«В Хельсинки из 5 попыток …Один раз сработало … в аэропорту за кофе. В маленьком магазине», — рассказал в чате владелец карты UnionPay от банка «Санкт-Петербург».

Жалуются и на «грабительский» курс, который получается за счет сложных конвертаций с рубля.

«Платила на Тенерифе. Практически нигде не платится, удалось только HuaweiPay в Spar и в аптеке. Курс получился 169,8 рубля за 1 евро», — рассказала в чате владельцев UnionPay еще одна пользовательница из Петербурга.

«Оформил виртуальную карту UnionPay в Почта-Банке и оплатил ей ПЦР-тесты на тайском сайте. Все в порядке, но курс, конечно, грабительский: 4,3 рубля за бат — на форексе 3,4, так как карта рублевая. Долларовой у них нет», — написал на форуме Винского еще один клиент.

В «Санкт-Петербурге» говорят, что такие сбои носят единичный характер. Всё должно работать, ведь карты, выпущенные в России, ничем не отличаются от эмитированных в Китае.

«Единичные случаи, когда карта UnionPay может не сработать за границей, связаны с тем, что торгово-сервисное предприятие не принимает к оплате карты UnionPay или требует проведение операции с использованием 3d-Secure, которого на большинстве карт нет», — пояснили в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».



Снять валюту удается еще меньшему числу владельцев российских UnionPay.

«Снимал в пятницу в 11.03 с UnionPay Газпромбанка динары в Сербии. Кажется, в «Интезе». Ещё можно в Почта-Банке их местном и в других. Курс адский. При курсе портала Xe.сом — 1,14, заблокировали сумму по 1,81», — рассказал Александр в чате.

«Только что снял в банкомате Варны 100 болгарских левов с счета в евро. 59,6 евро =100 bgn. Карта банка «Санкт-Петербург», — поделился еще один клиент.

«За рубежом местная валюта конвертируется по курсу, который устанавливает платежная система. Далее платежная система отправляет банку эту сумму, а уже затем банк конвертирует ее по курсу банка в валюту счета карты. Важно: в момент операции мы зарезервируем сумму чуть больше, чем по фактическому курсу. Когда сумма окончательно спишется со счета в течение нескольких дней, списание будет проходить по курсу на этот день. Если по итоговому курсу сумма оказывается меньше, чем то, что банк зарезервировал в день операции, банк возвращает излишки. Если сумма оказывается больше — списывает недостающую сумму», — объяснили в Газпромбанке.



Жалуются клиенты и на то, что нет привычных переводов с карты на карту — только внутри интернет-банка. Исключение — карты банка «Солидарность», у которых есть сервис MoneyExpress для переводов между картами и кобейджинговые проекты с «МИР».

Учитывая, что за реальную карту сейчас в некоторых банках просят по 10 — 15 тысяч, она не кажется панацеей от всех запретов. Кроме того, некоторые пользователи опасаются, что и эта система «прогнется» под давлением Запада и закроет работу российских карт за рубежом. Пока это опасение ничем не подтверждено.

Но в таких условиях покупать карту за 10 — 15 тысяч и платить по 5 тысяч в год за её обслуживание могут только те, кому она нужна без вариантов — срочная поездка, горящие оплаты за рубежом. Остальные могут попытаться дождаться массовых банков — «Сбер», Альфа-Банк, «Тинькофф» и другие уже заявили планы на UnionPay. Но подробности на запросы «Фонтанки» они комментировать не стали.

Илья Казаков, «Фонтанка»

