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    «Коммерсантъ»: Иностранные интернет-магазины не принимают российский UnionPay

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    22 комментария

    Платежи по выпущенным в России картам UnionPay блокируются иностранными интернет-магазинами. Китай предпочитает не вмешиваться.

    О проблеме пишет «Коммерсантъ» 13 апреля. Количество выпущенных в России карт UnionPay за март выросло в 10 раз, сейчас их в стране около полумиллиона. Официально банки, выпускающие карты, не признают проблему. Однако многие пользователи столкнулись с тем, что расплатиться такими картами за рубежом всё равно нельзя. Изданию известен пример и очного ограничения на оплату, но большая часть жалоб идет из онлайна.

    Эксперты отмечают, что блокировка всех выпущенных в России карт незаконна. Повлиять на проблему могла бы сама платежная система, но она, судя по всему, предпочитает не вмешиваться.

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    Комментарии (25)

    blackcatwhitecat
    честно говоря, они и раньше то не особо работали, даже где было написано, что принимаются. Даже на али.
    Карабас Барабас
    Как с нефтью в Индию...
    Одни понты...а по сути посылают нас все кому не лень.
    Довозвеличивался геостратег.
    ***_555
    Если посмотреть китайское ТВ и как оно освещает всё это вот, например CGTN, то вопросов не будет.
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