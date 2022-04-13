«Коммерсантъ»: Иностранные интернет-магазины не принимают российский UnionPay

Платежи по выпущенным в России картам UnionPay блокируются иностранными интернет-магазинами. Китай предпочитает не вмешиваться.
О проблеме пишет «Коммерсантъ» 13 апреля. Количество выпущенных в России карт UnionPay за март выросло в 10 раз, сейчас их в стране около полумиллиона. Официально банки, выпускающие карты, не признают проблему. Однако многие пользователи столкнулись с тем, что расплатиться такими картами за рубежом всё равно нельзя. Изданию известен пример и очного ограничения на оплату, но большая часть жалоб идет из онлайна.
Эксперты отмечают, что блокировка всех выпущенных в России карт незаконна. Повлиять на проблему могла бы сама платежная система, но она, судя по всему, предпочитает не вмешиваться.