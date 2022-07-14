Уж полночь близится, а распоряжения нет. Автобусные компании рассказали, что делать пассажирам, если границы не откроют с 15 июля

За 12 часов до открытия сухопутных границ России, анонсированного правительством РФ, соответствующее распоряжение не опубликовано. «На данный момент официальных документов не поступило. Распоряжения не было», — прокомментировали «Фонтанке» 14 июля в справочной Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас действуют распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещает въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ). Ранее в правительстве сообщали, что они «будут признаны утратившими силу» с 15 июля.

«Фонтанка» спросила автобусные компании, что будет с пассажирами, которые купили билеты на 15 июля в Эстонию или Финляндию, но не имеют оснований для пересечения границы по действующим правилам. В Lux Express пообещали обзвонить пассажиров и перебронировать билеты на другие даты, если ограничения не будут сняты.

«Если и после 15-го числа будут требоваться основания для въезда/выезда из страны, то мы свяжемся отдельно со всеми пассажирами. Тем, у кого нет оснований, в первую очередь предложим перебронировать поездку на более позднюю дату», — прокомментировали там.