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    Уж полночь близится, а распоряжения нет. Автобусные компании рассказали, что делать пассажирам, если границы не откроют с 15 июля

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    За 12 часов до открытия сухопутных границ России, анонсированного правительством РФ, соответствующее распоряжение не опубликовано. «На данный момент официальных документов не поступило. Распоряжения не было», — прокомментировали «Фонтанке» 14 июля в справочной Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Сейчас действуют распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещает въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ). Ранее в правительстве сообщали, что они «будут признаны утратившими силу» с 15 июля.

    «Фонтанка» спросила автобусные компании, что будет с пассажирами, которые купили билеты на 15 июля в Эстонию или Финляндию, но не имеют оснований для пересечения границы по действующим правилам. В Lux Express пообещали обзвонить пассажиров и перебронировать билеты на другие даты, если ограничения не будут сняты.

    «Если и после 15-го числа будут требоваться основания для въезда/выезда из страны, то мы свяжемся отдельно со всеми пассажирами. Тем, у кого нет оснований, в первую очередь предложим перебронировать поездку на более позднюю дату», — прокомментировали там.

    Гендиректор ООО «Эколайнс рус» Андрей Волков сообщил, что вычислить, какие пассажиры, купившие билеты, не имеют оснований для выезда, не представляется возможным. Однако причин не верить правительству, что ограничения будут сняты с 15 июля, топ-менеджер не видит. Обычно у пассажиров проверяют документы при посадке в автобус.

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