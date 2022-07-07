Если виза нужна срочно, а записи нет. Обходные пути получения финского шенгена

МФЦ, агентства, Москва или VIP-подача? «Фонтанка» выяснила, можно ли ускорить получение финского шенгена, если в визовый центр не пробиться.



Поделиться Поделиться





Открытие границ для туристов и готовность Финляндии выдавать визы всем желающим спровоцировали настоящий ажиотаж. По данным посольства Финляндии, число заявлений в первых числах июля в Петербурге резко возросло, талончики на этот месяц уже кончились. На август тоже не записаться. При попытке назначить время сайт VFS Global выдает лаконичное «доступных мест нет».



Как выяснила «Фонтанка», петербуржцы всё равно пытаются попасть в визовый центр в порядке живой очереди. Днем 7 июля там скопилось немало тех, кто пришел в надежде записаться лично или «просто спросить». Но на подачу пускают только по записи, остальным разъясняют, какие документы нужны, как заполнить анкету и отправляют ловить талончики.



На помощь петербуржцам готовы прийти МФЦ и тревел-агентства. Корреспондент «Фонтанки» протестировал варианты и узнала другие лайфхаки.

1. МФЦ (срок — конец сентября, деньги — неизвестно)



О возможности оформить визу через МФЦ петербуржцам напомнило правительство Петербурга. В опубликованном 6 июля пресс-релизе сообщается, что услуга предоставляется в 49 центрах госуслуг. А также, что обычно оформление финской визы в МФЦ занимает 2–4 недели. Записываться предлагают по телефону, на портале госуслуг Санкт-Петербурга или в официальной группе МФЦ в соцсети «ВКонтакте». Стоимость предлагают уточнять по телефону или в МФЦ.

Корреспондент «Фонтанки» позвонил по указанному номеру. Дозвон занял около двух минут. Оператор сразу предупредил, что визу будут делать минимум 70 рабочих дней. То есть получить паспорт с визой получится лишь в конце сентября в лучшем случае. Записаться в сам МФЦ на первичную подачу можно хоть на сегодня. Но приходить нужно уже с готовым комплектом документов — то есть с российским и заграничным паспортами, заполненной анкетой, фотографией, справкой с работы, выпиской со счета и страховкой «при наличии». Можно ли оформить страховку на месте, оператор уточнить затруднилась. В МФЦ заберут документы и отправят в ООО «Миграционный Альянс». Если там сочтут их годными для подачи, компания свяжется с заявителем в течение рабочего дня и уже назовет стоимость услуги и пригласит на подачу с заключением договора. Именно с этого момента будут отсчитывать 70 дней, плюс три дня на доставку документов. «Многовато», — подытожила сама оператор 12-минутный разговор.



2. Тревел-агентства (срок — конец августа, деньги — 10 тысяч рублей или в конце сентября за 6,8 тысячи рублей)

Как и в доковидные времена, интернет пестрит предложениями сделать «визу под ключ». Суть услуги — вы приносите паспорт и справку с работы, а заполняют за вас анкету и подают заявление уже сотрудники компании. Чтобы сдать отпечатки пальцев, в визовый центр сходить придется, но без очереди. Пока финский шенген давали только обладателям длинных виз, такой метод позволял получить паспорт с вожделенной вклейкой меньше чем за две недели с момента обращения. Даже если самостоятельно на подачу было не записаться, тревел-агентства пользовались специальными слотами.



Теперь этот лайфхак едва ли ускорит дело: скорее он подходит тем, кому особо некуда торопиться, но самостоятельно ловить талончики и заполнять документы не хочется.

К примеру, агентство «Инпредсервис» предлагает «визу под ключ» за 6800 рублей. Акция действует до 31 июля. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать купон и прийти с ним в офис. Но записаться по телефону и узнать сроки нельзя — они просто не отвечают. При личном визите в офис на ул. Марата корреспонденту предложили дождаться очереди (около 14.00 в ней было 4 человека), но предупредили, что получить визу можно будет «дай бог в конце сентября».



Более привлекательные сроки у агентства Schengen Travel. Оставить заявку на сайте не получилось, но по запросу сотрудник перезвонил довольно оперативно. Если подать документы сегодня-завтра, есть шанс попасть на подачу 4 августа, а значит примерно к 20 августу будет готов паспорт. Стоимость 9900 «под ключ». Но тоже без гарантий. «Это если не будет задержек, народу подается много, возможно они будут», — прокомментировала сотрудник. Подходить тоже можно в порядке живой очереди, лучше к открытию, когда людей меньше.



3. Ловить окна или пробиваться в VIP-зал (срок — при сильном везении конец июля, цена — от 4 до 7 тысяч рублей).

Несмотря на то, что в посольстве Финляндии подтвердили, что на июль слотов для подачи заявлений нет, они внезапно появляются, рассказывают участники форумов путешественников. «Окна» появляются, если кто-то отменит или перенесет свой визит. Так что если долго караулить, вам может повезти.

Самостоятельно оформленная виза обойдется всего в 4 тысячи рублей (визовый сбор составляет 35 евро, сервисный сбор — 33 евро, по курсу евро — 55).

Лайфхак — страховку можно оформить онлайн. По правилам, она должна быть действительна на дату подачи и покрывать даты поездки. Если вы едете на два дня, именно на столько можно страховаться, при этом сама страховка будет действовать полгода. Это обойдется дешевле на 100 рублей.

По словам представителей турагентств, есть еще один способ — ловить места в VIP-зал (вероятно, имеется в виду зал повышенной комфортности) в порядке живой очереди. «Это около 3 тысяч рублей сверху, но надо приезжать к визовому центру в 6 утра, занимать очередь. Можешь пройти, можешь не пройти. Если не попадете, то также приходите на следующий день», — поделился знаниями сотрудник.

