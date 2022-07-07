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    Петербуржцы штурмуют визовый центр Финляндии на Марата

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    Петербуржцы пытаются пробиться в визовый центр Финляндии на улице Марата. Днем 7 июля перед входом образовалась очередь из двух десятков человек, передает корреспондент «Фонтанки». Еще недавно, до того как оформление финской визы стало доступно всем, в визовом центре было пустынно.

    Внутри визового центра корреспондент насчитал примерно 10 человек, которые пришли по записи подавать документы. Еще несколько ждали своего времени на подачу снаружи, оформляли страховку, фотографировались.

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    Несколько петербуржцев пожилого возраста пришли лично, в надежде подать документы в порядке живой очереди, однако получили отказ. Это можно сделать только по предварительной записи, разъяснила сотрудник. Другие пришли проконсультироваться, как можно записаться и какие документы нужны. Еще несколько человек изучали распечатанные правила или заполняли анкету на компьютере в холле.

    Напомним, правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Россия, со своей стороны, снимает ковидные запреты на пересечение сухопутной границы с 15 июля. Это означает, что жители РФ смогут свободно выезжать в любые страны с туристическими целями.

    Финляндия готова выдавать шенген всем желающим. Подать документы можно по предварительной записи, но на данный момент такая возможность отсутствует: сайт визового центра сообщает, что свободных слотов нет.

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