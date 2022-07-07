Петербуржцы штурмуют визовый центр Финляндии на Марата

Петербуржцы пытаются пробиться в визовый центр Финляндии на улице Марата. Днем 7 июля перед входом образовалась очередь из двух десятков человек, передает корреспондент «Фонтанки». Еще недавно, до того как оформление финской визы стало доступно всем, в визовом центре было пустынно.
Внутри визового центра корреспондент насчитал примерно 10 человек, которые пришли по записи подавать документы. Еще несколько ждали своего времени на подачу снаружи, оформляли страховку, фотографировались.
Несколько петербуржцев пожилого возраста пришли лично, в надежде подать документы в порядке живой очереди, однако получили отказ. Это можно сделать только по предварительной записи, разъяснила сотрудник. Другие пришли проконсультироваться, как можно записаться и какие документы нужны. Еще несколько человек изучали распечатанные правила или заполняли анкету на компьютере в холле.
Напомним, правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Россия, со своей стороны, снимает ковидные запреты на пересечение сухопутной границы с 15 июля. Это означает, что жители РФ смогут свободно выезжать в любые страны с туристическими целями.
Финляндия готова выдавать шенген всем желающим. Подать документы можно по предварительной записи, но на данный момент такая возможность отсутствует: сайт визового центра сообщает, что свободных слотов нет.