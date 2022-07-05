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    «На июль записи нет». Посольство Финляндии рассказало, как вырос спрос на визы после открытия границ

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    5 комментариев

    Решение Финляндии пускать в страну всех желающих и снятие ограничений на выдачу виз резко повысило спрос на шенген этой страны. В первые рабочие дни июля (1-е и 4-е) петербуржцы подали 1 050 заявлений на получение финских виз, рассказали «Фонтанке» в посольстве Финляндии 5 июля.

    «Мы ожидаем, что число заявлений будет расти и дальше», — сообщил представитель посольства.

    Для сравнения: всего с начала 2022 года в визовый центр Финляндии Петербурга поступило 50 тыс. заявлений (за весь 2021 год 31,5 тыс.). Из них в июне за шенгеном Суоми обратилось 10 тыс. человек, в мае — 8,3 тыс.

    По данным посольства, запись на подачу заявлений в июле сейчас недоступна. С техническими сбоями это не связано. «По нашей информации, сайт визового центра работает нормально» — сказал представитель. Он также напомнил, что подача документов на визу возможна только по предварительной записи: «Мы делаем все возможное, чтобы обработать заявления в течение 10 дней».

    Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Россия со своей стороны снимает ковидные запреты на пересечение сухопутной границы с 15 июля. Это означает, что жители РФ смогут выезжать абсолютно в любые страны, а иностранцы — приезжать в нашу страну (правда, им понадобится ПЦР).

    Подробнее о том, как получить финский шенген, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 5

    NoName123405 Июл 2022 в 19:08
    Ха-ха… смешно
    А валюту где они эти «патриоты» брать собрались?
    +0-0
    27473990105 Июл 2022 в 19:00
    ...и патриотизм здесь не причём..качество всех товаров,в т.ч,. и ферри и солёной рыбки на порядок выше того,что выдают наши производители...пример -солёный палтус в вакуумной упаковке, производитель "Балтийский берег" - -голимая соль и вообще сомнения палтус ли это..так что рада за тех,кто поедет..я уже не поеду...
    +0-0
    alexpv05 Июл 2022 в 18:41
    Про патриотизм и импортозамещение конечно можно потрындеть, но без финского ферри и соленой рыбки ну никак не обойтись россиянину))
    +2-0
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    Комментарии
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