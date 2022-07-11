Министр иностранных дел Финляндии: Выступления президента Путина учтены в нашей стране

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью «Фонтанке» — о том, ждут ли русских туристов в соседней стране, о стремительном пути Финляндии в НАТО, свободе слова и российском бизнесе в Суоми. Господин Хаависто письменно ответил на 20 с лишним вопросов редакции.



Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС Поделиться Поделиться





— В Финляндии неоднократно подчеркивалось, что вопрос о вступлении в НАТО будет вынесен на всенародный референдум. Однако его не было, а страна подала заявку на членство. Такая поспешность была вызвана реальной опасностью или по совету «старших партнеров»?



— Финляндия уже многие годы включает в доклады о внешней политике и политике безопасности, представляемые правящим правительством парламенту, так называемую «опцию НАТО», которая подразумевает, что в случае изменения ситуации безопасности в близлежащих регионах Финляндия сочтет возможным подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Идея присоединения к НАТО, однако, до этого не находила широкой поддержки у граждан Финляндии. Эта позиция изменилась вследствие стремительного развития событий (здесь и далее в местах, помеченных [ ], глава МИД Пекка Хаависто использовал другую терминологию, но редактор изменил формулировку в соответствии с российским законодательством. — Прим. ред.) после 24 февраля 2022 года. При этом быстрые изменения испытывала и наша собственная обстановка безопасности. В мае Финляндия приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Оно было принято на основе комплексной оценки изменившейся обстановки безопасности, опираясь на обширный демократический процесс, в котором участвовал президент республики вместе с правительством и парламентом страны. Решение Финляндии основывается на сильной поддержке от народа, которая проявляется как в широких опросах общественного мнения, так и проводимых финскими политическими партиями обсуждениях и их позициях. Как суверенное государство Финляндия приняла решение о подаче заявки на членство исходя из своих интересов.

— Общим местом стали разговоры о глобальных процессах применительно к геополитической ситуации. Как вы относитесь к посылу, что США стала ведущей колониальной империей, а ЕС (Европа) — одной из её колоний? — В последние годы ЕС развивал и развивает свою внешнюю политику, политику безопасности и оборонную политику. В США поддерживали различные приоритеты в отношении взаимодействия США и Европы в зависимости от интересов находившегося у власти американского президента. Во время президентства Джо Байдена США убедительно подчеркивают значение трансатлантического сотрудничества. Сейчас проходит весьма актуальное обсуждение, касающееся перелома европейской структуры безопасности. Подписанным в 1994 году Будапештским меморандумом Украина отказалась от своего ядерного оружия, а тем самым получила гарантии безопасности от сторон, подписавших данный Меморандум. Посредством заключения Минских договоренностей были созданы механизмы, нацеленные на мирное решение спорных вопросов в отношении Восточной Украины. В проведенных в восточной части Украины важных операциях ОБСЕ участвовали и финские наблюдатели. Однако из-за действий России в рамках военной операции на территории Украины [ ], к сожалению, путь мирных переговоров прервался, и наблюдатели ОБСЕ были вынуждены покинуть район конфликта. В последнее время ЕС прилагает усилия для оказания поддержки Украине в целях прекращения действий России [ ], а также с целью создания на Украине максимально устойчивых исходных условий для участия в предстоящих переговорах. Необходимо обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Как бы вы сформулировали — в чем причины столь стремительного изменения позиций в финском обществе относительно членства в НАТО? Еще несколько месяцев назад курс на вступление в НАТО, согласно опросам, поддерживали не более 40 процентов финнов, сейчас — около 80. — Для финнов безопасность играет очень важную роль. С учетом нашей истории мы весьма конкретно относимся к вопросам безопасности, и в Финляндии всегда придавалось большое значение национальной обороне. Стремительное изменение позиций граждан относительно членства в НАТО связано с масштабным изменением обстановки безопасности. Украина находится недалеко от нас, и мы приняли уже более 29 тыс. беженцев, спасающихся от боевых действий [ ] на Украине. Эти события [ ] возбудили у финнов сильное желание помогать людям, пострадавшим от военных действий.

Резкое изменение отношения финнов к членству в НАТО объясняется не только активными действиями [ ] России на Украине, а также проводимым вокруг данного военного конфликта [ ] обсуждением возможности применения неконвенционального оружия. Здесь часто ссылаются на ядерное оружие тактического назначения, равно как и на химическое оружие. Кроме того, в этом контексте поднимается вопрос об угрозах гибридной войны и кибервойны. Отвечать на многие из вышеуказанных новых угроз возможно лишь с помощью взаимодействия, несмотря на то, что в то же время нам нельзя забывать об обеспечении национальной обороны.

— Вы ведь были противником вступления в НАТО. Как менялась ваша позиция?

— Раньше мне не казалось особенно вероятным, что в Европе начнется война, и я верил в то, что, например, созданные ОБСЕ принципы и механизмы смогут обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность всех европейских государств. Европейская архитектура безопасности важна прежде всего для небольших стран. Она прервалась 24 февраля 2022 года, и сейчас мы находимся в ситуации, в которой имеющимся механизмам не удалось предотвратить эскалацию [ ] в Европе. Это повлияло также на мое мышление.



В 2025 году Финляндия будет выступать в качестве страны-председателя в ОБСЕ. Важно в возможно короткие сроки провести переговоры по европейским решениям, призванным обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность всех государств. В первом плане это касается, конечно, Украины. — Финляндия стремится в НАТО, считая, что этот путь обеспечивает ей безопасность. Не смущает ли вас, что страна оказывается форпостом, а форпостам достается в первую очередь в случае конфликта? — Финляндия имеет с Россией мирную границу протяженностью более 1 300 километров . Для Финляндии будет и в дальнейшем иметь большое значение, чтобы общая граница оставалась такой же мирной и чтобы были обеспечены трансграничное общение и контакты между гражданами наших стран в нормальном порядке. Финляндия вынуждена учитывать свою оборону в изменившихся условиях. В Европе сейчас наблюдаются ранее невиданные вызовы безопасности, и необходимо подготовиться также к их отражению. Все решения, принимаемые Финляндией, носят оборонительный характер. Мы будем отвечать сами за свою оборону также в условиях членства в НАТО.

Так как Финляндия и Швеция уже достаточно давно ведут тесное сотрудничество, как с НАТО, так и со странами — членами альянса, изменение в сторону членства в НАТО не будет представляться драматичным. Среди Северных стран членами альянса уже являются Норвегия, Дания и Исландия. — Распространено мнение, что президент Турции Эрдоган, препятствуя вступлению Финляндии и Швеции в союз, хотел поторговаться. Но, возможно, причина в другом. В Турции скоро президентские выборы. У Эрдогана достаточно сложное положение. Курдская община и ее лидеры влиятельны в Европе. Но для Турции они террористы, находящиеся в розыске, а в Финляндии они получили статус беженцев и последующую натурализацию. Эрдоган рискует потерять сторонников в стране накануне выборов, если не займет жесткую позицию. Что вы думаете на этот счет?

— В данный момент НАТО — это альянс 30 стран, а для приема новых кандидатов необходимо согласие каждого государства-члена. Поэтому было важно вести переговоры, в том числе с Турцией.

Турция задавала Финляндии и Швеции вопросы об учете ее собственной озабоченности по вопросам безопасности. Мы ищем конструктивное решение этих вопросов, соответствующее нашему законодательству. На трехсторонних переговорах 28 июня была достигнута поддержка Турции вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По итогам переговоров Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум. Главы стран НАТО пригласили 29 июня Финляндию и Швецию вступить в альянс. Следующим этапом будут переговоры по вступлению и подписание странами НАТО протокола о вступлении. После подписания протоколов о вступлении Финляндия и Швеция получат статус членов-наблюдателей и в странах НАТО начнутся процессы ратификации их членства. — В Финляндии рассматриваются ответные действия России на вступление в НАТО? Какие? Глава парламентского комитета по международным делам Юсси Халла-ахо допустил, что одним из вариантов может быть даже завладение небольшой ограниченной территорией в отдаленном районе. — Весной 2022 года мы находились в ситуации, в которой существовал реальный риск распространения в Европе военных действий, проходящих на Украине. В связи с этим в Финляндии крайне внимательно следили за развитием различных сценариев.

В Финляндии замечены высказывания руководства России по поводу процесса вступления Финляндии в НАТО. Они сходятся с позициями России, которые были озвучены ранее при различных контактах. После того, как Финляндия приняла решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе, наш президент Саули Ниинистё позвонил президенту Путину и проинформировал его о решении Финляндии. Со своей стороны, Финляндия отметила, что налаживание и поддерживание функционирующих и оперативных отношений с Россией будет оставаться в наших интересах и в дальнейшем. В качестве примера можно привести, что наше с российской стороной взаимодействие по пограничным вопросам продолжается в обычном режиме и в текущих условиях.

— Как в Финляндии оценили высказывание президента Путина о роли Петра I, возвращавшего русские земли? — Россия имеет давнюю историю, в которой мы можем черпать многое и в наши дни. В сотрудничестве, которое было реализовано между гражданами и неправительственными организациями, акцент делался, в частности, на социальной деятельности, вопросах экологии, а также на российской науке, искусстве и культуре.

Для меня лично важное значение всегда имело региональное сотрудничество, в частности, с городом Санкт-Петербургом, так же как и взаимодействие по вопросам Балтийского моря. Будем надеяться на изменение действий России и прекращение эскалации [ ], так как это даст возможность для продолжения этих плодотворных форм сотрудничества в будущем. Выступления президента Путина учтены в Финляндии, однако пока широко не обсуждены. — Финляндия зарекомендовала себя в качестве последовательного борца за свободу слова. Как вы отнеслись к рекомендации президента Турции оказать государственное давление на СМИ и запретить брать интервью у курдских беженцев? — В международных рейтингах свободы слова и выражения мнения Финляндия традиционно занимает первые места. Безусловно, мы довольны этим, но для продолжения такой тенденции требуются постоянные усилия. В особенности появление современных социальных сетей поставило нас перед новыми вызовами. Необходимо защищать свободу слова, но в то же время нужно бороться активно, например, против расизма.

В настоящее время мы работаем за сохранение свободы слова и, в частности, за защиту прав правозащитников. В этой работе мы участвуем в том числе и в качестве члена Совета ООН по правам человека. — ЕС (и Финляндия как его часть) в рамках санкций против России ограничил доступ к RT, Sputnik, «Россия 24», «Россия РТР» и «ТВ Центр». Как это соотносится со свободой слова? — Военное положение сопряжено со сложными вопросами систематической дезинформации и борьбы с ней. Предотвращение распространения дезинформации входит в ответное действие ЕС на агрессивные действия [ ] России против Украины. ЕС прилагает долгосрочные усилия в целях противодействия дезинформации, и наложенные санкции являются частью этой работы.

— В некоторых странах ЕС запретили букву Z. Финляндия на такой шаг не пошла. Более того, 9 мая был разрешен автопробег сторонников СВО. Почему? — Свобода слова и право на проведение демонстраций и митингов являются крепкими основными правами в Финляндии. Проведенный 9 мая автопробег сторонников СВО послужил примером проявления указанных прав в нашей стране. Было важно, чтобы участники этого мероприятия не подвергались угрозе. Одновременно с этой акцией в Хельсинки проходил митинг противников действий России на территории [ ] Украины.

— После назначения вас министром иностранных дел Финляндии в 2019 году первое интервью российским СМИ вы дали «Фонтанке». Сейчас ваше первое интервью российским СМИ после начала боевых действий на Украине. В России с начала СВО заблокировали финские СМИ (Yle, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat), которые начали делать новости на русском. Насколько важно для вас донести свою точку зрения до россиян? — Свободное распространение информации помогает лучше понимать различные точки зрения и их обоснования. На этом фоне определенную грусть вызывает сужение возможностей для работы в России многих качественных финских СМИ, а также то, что многие журналисты чувствуют, что угроза потенциальных наказаний ограничивает их профессиональную деятельность. В своей работе упомянутые вами финские СМИ придерживаются исключительно принципов профессиональной журналистики, а не являются официальными информационными каналами, например правительства Финляндии. Важно обеспечить беспрепятственное распространение информации в будущем.

— Предполагаемое строительство забора на финско-российской границе будет способствовать добрососедским отношениям? — В Финляндии время от времени обсуждается вопрос об обеспечении безопасности границ от так называемых гибридных угроз, таких как, например, использование просителей убежища в целях создания угрозы безопасности. Подобный ход событий наблюдался осенью 2021-го на границе Беларуси и Польши. Просителей убежища доставляли в пограничную зону, откуда солдаты далее гнали их через польскую границу.

В настоящее время в Финляндии обсуждается вопрос о том, может ли подобный сценарий повториться при определенных условиях на границах Финляндии и как эффективнее всего противодействовать такой угрозе. В то же время подчеркивается важность оказания помощи людям при чрезвычайных происшествиях, таких как, например, стихийное бедствие или ядерная авария. При таких обстоятельствах приграничное взаимодействие должно быть организовано максимально оперативным образом. — Нужны ли Финляндии русские туристы? Как в сегодняшних условиях продолжить взаимодействие, вновь открыться друг для друга?

— Пандемия коронавируса привела к введению ограничений движения, которые действуют между нашими странами уже два года. До пандемии россияне составляли крупнейшую группу иностранных туристов в Финляндии. Контакты между представителями негосударственных организаций и гражданского общества, равно как и встречи между обыкновенными гражданами, всегда считались и считаются ценным элементом межгосударственных отношений. После снятия введенных Финляндией ограничений на передвижение начиная с 1 июля можно ожидать, что контакты между гражданами в определенной степени возобновятся. В консульских учреждениях Финляндии в России готовятся к тому, что количество подаваемых заявлений о выдаче шенгенской визы увеличится в ближайшем будущем по сравнению с коронавирусным периодом. — В российских СМИ поднимается тема ухудшающегося отношения к русским в Финляндии. Есть ли основания для таких заявлений? — Несмотря на то, что действия России на Украине [ ], несомненно, негативно повлияли на имидж России в Финляндии, финны прекрасно осознают тот факт, что обыкновенные россияне не виноваты в последствиях решений руководства страны [ ]. В Финляндии, на мой взгляд, отношение к русским не носит негативный характер. Наоборот, в Восточной Финляндии уже ждут возвращения туристов и восстановления туристического сектора.

— Изменилось ли отношение в Финляндии к лицам с двойным гражданством в связи с последними событиями.

— Русскоязычные жители и лица с двойным гражданством (Финляндии и России) являются важной частью финского общества. Финляндское государство различными способами поддерживает процесс интеграции проживающих в Финляндии россиян и представителей русскоязычного населения в финском обществе. Органы власти Финляндии разделяют единогласное мнение о том, что в Финляндии нет места никакой дискриминации. Наше законодательство запрещает дискриминацию, в том числе по признаку национальной принадлежности, языка, происхождения или по любой другой причине, связанной с личностью. При возникновении любых фактов дискриминации следует обратиться в органы власти для получения необходимой помощи. — Российский бизнес сталкивается с проблемами в Финляндии. Например, дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания. Финляндия как-то будет помогать бизнесу, который не под санкциями? — Если компания (или её продукция) никоим образом не попадает под санкции, она может продолжать свою деятельность в обычном режиме. По мере возможностей органы власти оказывают помощь всем работающим в Финляндии компаниям на равных условиях вне зависимости от страны их происхождения.

В некоторых случаях действия России [ ] вызвали определенную реакцию на корпоративном уровне. В частности, опасаясь за свою репутацию, отдельные компании могут считать уместным воздержаться от сотрудничества с российскими партнерами или считают, что с продолжением сотрудничества связано множество факторов неопределенности. Компании оценивают эти моменты самостоятельно и серьезно подходят к вопросам ответственности. — В Финляндии обучаются тысячи российских студентов, которые оказались в затруднительном положении из-за того, что переводы из РФ невозможны, а их карточки отключили. Какие-то есть варианты помощи для них? — Проживающим в Финляндии российским студентам, как и многим другим лицам, приходится испытывать на себе косвенные последствия военной операции России против Украины [ ]. Нам известны проблемы с проведением денежных операций, и мы стараемся найти возможные решения для того, чтобы помочь оказавшимся в затруднительном положении студентам. Я лично придаю важное значение этим связям на уровне студентов и надеюсь, что они продолжат развиваться и в дальнейшем.

— Какие точки соприкосновения Финляндии и России остаются сегодня? — Мы — страны-соседи с общей границей, и так это, конечно, будет и дальше. Как я уже ранее отметил, за последние два года контакты между нашими странами сократились из-за коронавируса, но теперь, по всей видимости, мы наконец-то начинаем избавляться от коронавирусных ограничений. В отношениях между Западом и Россией произошло огромное изменение, что, естественно, не может не отразиться и на взаимоотношениях между Финляндией и Россией. При этом в определенных секторах обоюдное стремление к поддержанию связей представляет собой особую важность. В первую очередь это касается пограничного и аварийно-спасательного сотрудничества. В текущей обстановке подчеркивается также значение межличностных отношений. — Остаются ли каналы коммуникации с Россией и насколько они эффективны? — За минувшую весну президент Ниинистё и президент Путин дважды проводили переговоры по телефону. Представительства Финляндии в России продолжают свою деятельность, дипломатические каналы открыты. При этом фактом остается то, что с момента начала военных действий [ ] контакты между нашими органами власти заметно сократились. Как я уже отметил, в определенных секторах ( в т. ч. пограничные органы, транспорт, аварийно-спасательное сотрудничество) сохранение каналов коммуникации между компетентными органами представляется важным.

— Отказ от нефти, газа и электричества из России — какую цену приходится платить Финляндии? — Правительство Финляндии поставило цель по достижению углеродной нейтральности к 2035 году. Для этого мы должны провести комплексные реформы широкого спектра в нашем обществе, включая сектор производства энергии. Сокращение объема импорта ископаемых видов топлива из России, со своей стороны, ускоряет процесс «зеленого перехода» в Финляндии. Структурные изменения и переходные периоды всегда сопровождаются определенными вызовами, но я верю, что в долгосрочной перспективе данная тенденция развития станет экономически и экологически выгодным шагом.

— Некоторые страны решили закрыть свои дипмиссии в России. Рассматривает ли Финляндия такие варианты? Если да, то как это повлияет на выдачу виз для россиян? — Дипломатические представительства Финляндии в России, а именно — Посольство в Москве, Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и его отделения в Петрозаводске и Мурманске, продолжают свою работу. Ожидается, что по мере снятия коронавирусных ограничений количество выдаваемых нашими представительствами виз будет расти.

«Фонтанка.ру»