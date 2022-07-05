Распродажа — одно название. Насколько завышены цены в российской IKEA

Покупатели обвалили сайт российской IKEA — последняя распродажа как последняя шлюпка, для тех, кто мечтал о новом диване или комоде. Но всё то же самое «Фонтанка» нашла в нескольких сотнях километров от Петербурга — без очередей и значительно дешевле.

Ближайшие магазины шведского бренда находятся в Хельсинки — это IKEA Esbo и IKEA Vantaa. Еще один магазин работает на петербургской дороге в Таллине. Все в пределах 5–6 часов езды на машине. С 15 июля, напомним, открываются границы. Но цены на сайтах можно изучать уже сейчас. «Фонтанка» делала перевод по курсу ЦБ на 5 июля, с евро по 57 рублей. Конечно, валюта колеблется, на бирже до 63 рублей, но пара рублей едва ли смогут перекрыть разницу российской и европейской цены по многим категориям.

