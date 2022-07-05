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    Распродажа — одно название. Насколько завышены цены в российской IKEA

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    7 комментариев

    Покупатели обвалили сайт российской IKEA — последняя распродажа как последняя шлюпка, для тех, кто мечтал о новом диване или комоде. Но всё то же самое «Фонтанка» нашла в нескольких сотнях километров от Петербурга — без очередей и значительно дешевле.

    Ближайшие магазины шведского бренда находятся в Хельсинки — это IKEA Esbo и IKEA Vantaa. Еще один магазин работает на петербургской дороге в Таллине. Все в пределах 5–6 часов езды на машине. С 15 июля, напомним, открываются границы. Но цены на сайтах можно изучать уже сейчас. «Фонтанка» делала перевод по курсу ЦБ на 5 июля, с евро по 57 рублей. Конечно, валюта колеблется, на бирже до 63 рублей, но пара рублей едва ли смогут перекрыть разницу российской и европейской цены по многим категориям.

    Каркас кровати MALM 160х200

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    Российская IKEA — 25 299 рублей

    Эстонская IKEA — 167 евро, или 9 549 рублей

    Финская IKEA — 219 евро, или 12 522 рубля

    Стол письменный ALEX 132х58

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    Российская IKEA — 12 999 рублей

    Эстонская IKEA — 139 евро, или 7 948 рублей

    Финская IKEA — 179 евро, или 10 235 рублей

    Двухместный диван LANDSKRONA

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    Российская IKEA — 39 990 рублей

    Эстонская IKEA — 449 евро, или 25 673 рубля

    Финская IKEA — 499 евро, или 28 532 рубля

    Зеркало STOCKHOLM, 60 см

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    Российская IKEA — 5 999 рублей

    Эстонская IKEA — 49,99 евро, или 2 858 рублей

    Финская IKEA — 69,99 евро, или 4 002 рубля

    Кресло STRANDMON с пуфом

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    Российская IKEA — 20 498 рублей

    Эстонская IKEA — 218 евро, или 12 465 рублей

    Финская IKEA — 348,99 евро, или 19 995 рублей

    Торшер с лампой для чтения HEKTOGRAM

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    Российская IKEA — 3 499 рублей

    Эстонская IKEA — 34,99 евро, или 2000 рублей

    Финская IKEA — 34,99 евро, или 2000 рублей

    Напольный шкаф KNOXHULT, 180 см

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    Российская IKEA — 10 000 рублей

    Эстонская IKEA — 115 евро, или 6 575 рублей

    Финская IKEA — 150 евро, или 8 577 рублей

    Рабочий стул ALEFJÄLL

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    Российская IKEA — 24 999 рублей

    Эстонская IKEA — 229 евро, или 13 094 рубля

    Финская IKEA — 299 евро, или 17 096 рублей

    Акула BLÅHAJ

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    Российская IKEA — 1 499 рублей

    Эстонская IKEA — 17,99, евро или 1 028 рублей

    Финская IKEA — 29,99, евро или 1 714 рублей

    Важный момент: Евросоюз еще в марте запретил экспорт в Россию предметов роскоши дороже 300 евро.

    В списке на сайте финской таможни есть перечень товаров, на которые распространяется ограничение: автозапчасти, одежда, обувь, аксессуары, косметика, электронные компоненты, продукты питания, моющие средства и подгузники, спортивный инвентарь, бытовая техника и бытовые приборы, украшения, компьютеры, смартфоны, игрушки, игры, книги, диски, отопительные приборы и так далее. Мебели напрямую в списке нет. Но есть «предметы интерьера и кухонные принадлежности». Подробнее категории расписаны в официальном журнале ЕС.

    Есть исключения. Для электроприборов порог — 750 евро, для музыкальных инструментов — 1500 евро, для транспортных средств — 50 000 евро.

    Тем не менее не прояснен вопрос, распространяется ли этот запрет на личные вещи туристов или всё же касается только закупок юрлиц с целью коммерции, дальнейшего сбыта. В любом случае пересекающим границу россиянам советуют срывать бирки и не пытаться оформлять возврат налога по Tax Free. А большинство товаров IKEA умещается в ограничение в 300 евро.

    Подробнее о путешествиях в Эстонию и Финляндию в новых условиях, способах расплатиться без карточек, получении виз — читайте в обзоре «Фонтанки».

    © Фонтанка.Ру

    Казаков Илья

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    Комментарии 7

    26487421105 Июл 2022 в 19:02
    Па-анятьнеька.
    А теперь сравните их цены и других продавцов у нас же, в Питере.
    И это при вероятности купить фуфло оочень разной.
    Ура!
    +0-0
    angel of death05 Июл 2022 в 18:06
    Фонтаночка, милая - а вы попробуйте нашим таможенникам с их постным выражением лица объяснить, что грузовик, забитый под завязку РАЗНЫМИ товарам - это вы купили всё для себя и везёте исключительно для Личного потребления... =))))))
    и послушайте, что вам скажут...
    +0-0
    hal900005 Июл 2022 в 17:58
    Лично мне единственное что нравится в Икеи..это то что торговать они мастера..четыре доски с рейками продавать по 30 тыщ..это не каждый сможет..))
    +0-0
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