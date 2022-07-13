И рыбку съесть, и Fairy взять: что везут с собой из Финляндии

Фото: EPA/TASS/KIMMO BRANDT Поделиться Поделиться





Финляндия — мечта для любителей запрещенки. Мощный Fairy, настоящие сыры и фрикадельки (лучше икеевских) ложатся на относительно неплохой курс евро. «Фонтанка» изучила цены на еду и бытовую химию в крупнейших финских сетях.

Перед этим «Фонтанка» провела опрос в редакции: «Что вы покупали в Финляндии до пандемии?» Конечно, все назвали моющие средства, кофе, чай, сыр, витамины, рыбу, лакричные конфеты, шведскую икру в тюбиках, специи, ваниль. Список можно продолжать бесконечно. Рассказываем, сколько это всё стоит спустя два года ковида и закрытых границ.



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Легендарный финский Fairy с пометкой Original не идет в сравнение с российским аналогом. Любой в Петербурге скажет, что его хватает для мытья посуды в несколько раз дольше, чем отечественного — концентрация и химсостав более нажористые. Наши коллеги даже проводили эксперимент и подтвердили: это не легенда.https://gorod-812.ru/byitovoy-eksperiment-pravda-li-chto-finskiy-fairy-luchshe-otechestvennogo/

Цена на моющее средство в Prisma за 500 мл — 2,59 евро или 4,79 евро за 1,25 литра. Это 152 и 281 рубль соответственно, здесь и дальше по курсу ЦБ на 13 июля. В «Перекрестке», например, 450 мл Fairy со скидкой обойдется в 119 рублей, а 900 мл в «Ленте» стоят 199 рублей. Упаковок большего объема найти не удалось.



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Сыры — настоящая запрещенка. Если вас чем-то не устраивает бри из Твери и пармезан из Тагила, то в Финляндии есть шанс найти приличные варианты, и еще и значительно сэкономить. Килограмм сыра Valio Oltermanni стоит 7,25 евро или 427 рублей в K-Market. Полкило в Финляндии— 4,45 евро или 262 рубля. В России продают 180 гр в «Перекрестке» за 299 рублей.

Финская Гауда — 5–8 евро, 294–470 рублей, за 600 гр. Чеддер Valio Juhla — 6,75 евро, 397 рублей, за 300 гр. Моцарелла Pirkka или Galbani — 1–3 евро, 58–176 рублей, за 100 — 200 гр. Финский козий сыр Juustoportti Vuohen с выдержкой 12 месяцев. Цена в Lidl — 3,99 евро, 235 рублей, за 150 гр. Эмменталь — традиционный швейцарский сыр из коровьего молока, 400 гр. — 3,19 евро в Lidl. Это 187 рублей.



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Свежее филе норвежского лосося стоит в K-Market 39,99 евро или 2 335 рублей. Кусок лосося без костей на 600 гр обойдется в 18,9 евро или 1 118 рублей. В «Ленте» килограмм атлантического лосося обойдется в 3 299 рублей (цена без скидки).



Кило филе форели — 32,9 евро за кг — 1937 рублей. Фрикадельки из разных фаршей, с сыром или с чили в среднем около 3 — 4 евро, 176 — 235 рублей, за 300 г в K-Market.



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Многие едут за настоящей молочной продукцией. Например, йогурты Saare: гранатово-малиновый, манго, лимонный, персиковый или клубничный — пять штук по 3 евро, или 176 рублей, в Lidl.



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Кофе Paulig Cafe New York в зернах, 450 гр. — 8,29 евро или 488 рублей за пачку. На Ozon 1 кг отдают за 2 159. Такая же финская Pirkka выйдет в 5,45 евро или 321 рубль в K-Market. Две плитки молочного шоколада Fin Carre по 300 гр.: миндально-карамельный, ирисово-ореховый, бисквитный — на выбор. Цена в Lidl — 3,5 евро — 206 рублей. Традиционные ириски-тянучки Hopea Toffee — 1,89 евро, 111 рублей, за 168 гр. в Lidl.



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Антиперсперанты, мыло, шампуни, прокладки все будет значительно дешевле. Разница — кратная по цене. Например, шампуни от Garnier и L'Oréal Paris продают до 3 евро за штуку, 176 рублей. Или паста Pepsodent, Colgate или Oral-B в то же диапазоне. Бумажные полотенца по 4,45 евро, 262 рубля, за 8 рулонов или 16 рулонов туалетной бумаги Lambi c финской природой на упаковке по 6,89 евро, или 405 рублей, в Lidl. На Ozon 16 рулонов минимум на сто рублей дороже.



Цены на диваны и комоды в финской и российской ИКЕА «Фонтанка» сравнивала в этом материале.

Как получить финский шенген в Петербурге и какие есть обходные пути, чтобы сделать визу в срочном порядке, — читайте здесь. Сколько можно везти с собой валюты в Финляндию и обратно в Россию и как не стать контрабандистом, — читайте в разборе «Фонтанки». А о «правиле первого въезда» и получении такс-фри в новых условиях — тут.



Как теперь снять коттедж в Финляндии, если карты не работают, — мы разбирались здесь.



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Илья Казаков, «Фонтанка»

